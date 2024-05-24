Эксперты «Авито Работы» выяснили, сколько процентов молодежи ищут подработку

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Недавно проведенное исследование «Авито Работы» показало, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно.
В связи с этим сервис «Авито Работа» создал раздел для молодежи, где есть большой выбор вакансий для новых соискателей от 16 до 24 лет. Теперь на платформе можно найти подходящую работу или подработку тем, у кого еще нет опыта, чтобы получать достойный доход и быть независимым.
Аналитики «Авито Работа» в беседе с «Радио 1» рассказали, что новый раздел «для студентов» предлагает вакансии как на неполный рабочий день, так и варианты для работы в сменном графике, также имеются предложения в виде подработок с ежедневными выплатами.
По словам специалистов, в дополнение к этому на платформе улучшена релевантность выдачи вакансий для молодёжи при помощи параметра «Готовы рассмотреть», который помогает юному соискателю понять, готов ли наниматель рассмотреть его резюме или нет.
Специалисты «Авито» отметили, что в выдачу вакансий для молодых специалистов не будут включены предложения с вахтовым графиком, полным рабочим днем и с требованием опыта работы от 1 года и выше.
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Аналитики «Авито Работа» в беседе с «Радио 1» рассказали, что новый раздел «для студентов» предлагает вакансии как на неполный рабочий день, так и варианты для работы в сменном графике, также имеются предложения в виде подработок с ежедневными выплатами.
По словам специалистов, в дополнение к этому на платформе улучшена релевантность выдачи вакансий для молодёжи при помощи параметра «Готовы рассмотреть», который помогает юному соискателю понять, готов ли наниматель рассмотреть его резюме или нет.
«Теперь платформа автоматически ограничивает использование нерелевантных параметров. Например, если профессия требует высокой квалификации или наличия разряда, грейда, водительских прав», — объяснили эксперты.
Специалисты «Авито» отметили, что в выдачу вакансий для молодых специалистов не будут включены предложения с вахтовым графиком, полным рабочим днем и с требованием опыта работы от 1 года и выше.
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Анастасия Бондарева