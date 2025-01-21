Московская область увеличивает экспорт продукции АПК сразу по нескольким категориям

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Московская область укрепляет свои позиции на мировом рынке: каждый год регион увеличивает объём экспорта продукции агропромышленного комплекса и расширяет географию поставок благодаря открытию новых направлений, в том числе на других континентах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году наблюдалось значительное увеличение экспорта в стоимостном выражении по различным товарным позициям по сравнению с 2023 годом. Объёмы поставок продукции масложировой отрасли увеличились на 86,2 %, зерновых — на 77,2 %, мяса и мясных продуктов — на 22,8 %, прочей продукции АПК — на 17,5 %, молочных продуктов — на 12,1 %, а рыбы и морепродуктов — на 4,4 %.
Основные торговые партнёры региона — Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия и другие страны. Развитию экспортного потенциала способствует наличие в регионе большого количества предприятий агропромышленного комплекса (более 6700) и транспортно-логистической инфраструктуры.
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Дайана Хусинова