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На митинге в Тель-Авиве задержали 21 человека

На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека
25 февраля 2024, 06:16
Фото: iStock/ alonkorngreen

Фото: iStock/ alonkorngreen

В Тель-Авиве задержаны 21 участник антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.

Протесты прошли напротив военной базы Кирья, где располагается штаб-квартира Минобороны страны. В них приняли участие сотни израильтян.

Митингующие требуют продвижения переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Полиция применила для разгона демонстрантов водометы.

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В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево произошла «кратковременная перезагрузка» системы паспортного контроля
25 февраля 2024, 06:01

Фото: iStock/ Pavel Muravev

Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба московского аэропорта.
Там уточнили, что это коснулось не всех кабин. Причиной мог стать «большой объем прилетевших одновременно рейсов». Сейчас, как утверждается, система работает штатно.

Очевидцы же сообщали, что в зоне прилета терминала «C» образовалась большая очередь, и пассажиры нескольких рейсов не могут пройти паспортный контроль.

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В столичном регионе 25 февраля ожидаются осадки и порывистый ветер
Синоптики сообщили об осадках и порывистом ветре в столичном регионе 25 февраля
25 февраля 2024, 04:56

Фото: iStock/ Buzun Maksimilian

Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед ожидают жителей столичного региона в последнее зимнее воскресенье, 25 февраля. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.
Температура в Москве днем составит от 0℃ до 2 ℃, ночью — около –3℃.

В Московской области днем ожидается от –2℃ до 3℃, ночью похолодает до –6℃.

Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

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Для одиноких матерей с детьми до 16 лет расширены трудовые гарантии
Расширены трудовые гарантии для одиноких матерей с детьми до 16 лет
25 февраля 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kaan Sezer

Российский работодатель больше не может по собственной инициативе уволить матерей-одиночек с ребенком до 16 лет. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, вступил в силу 25 февраля.
Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку.

По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.

Раньше уволить с работы запрещалось матерей-одиночек с детьми до 14 лет. Депутаты и сенаторы решили увеличить возраст ребенка, обратив внимание на то, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сейчас девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.

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Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
25 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/ Chattrawutt

Более 3 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Больше всего заявок на данный момент подано жителями Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

Заявки на ДЭГ будут приниматься до 23:59 мск 11 марта на «Госуслугах». Проголосовать можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России.

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Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
25 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/ znm

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование",— написано на странице управления в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена.

Соединенные Штаты и Британия с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием — Мурашко
25 февраля 2024, 02:11

Фото: iStock/ Daria Kulkova

Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Мурашко рассказал, что ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые на сегодняшний день являются ведущими причинами смертности населения.

Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.

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Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Россиянам рассказали, как рассчитать размер своей пенсии в 2024 году
25 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.
Далее индивидуальный пенсионный коэффициент необходимо умножить на его стоимость, которая в текущем году составляет 133,05 рубля. К полученному числу надо прибавить фиксированную выплату, равную в этом году 8134,88 рубля.

Россиянам напомнили, что при выходе на пенсию позже положенного срока, сумма выплат увеливается. Однако выход на пенсию можно отложить максимум на 10 лет.

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Daily Mail: У будущих невест часто возникает расстройство пищевого поведения
25 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/Adam_Fox

Будущие невесты зачастую рискуют заработать расстройство пищевого поведения, поскольку они худеют, чтобы хорошо выглядеть к своему знаменательному дню. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, опубликовавшие выводы соответствующего исследования в журнале Eating Behaviours.
Согласно исследованию, женщины, собирающиеся выйти замуж, имеют тот же уровень неудовлетворенности своим телом, что и пациентки с расстройствами пищевого поведения. По мнению руководительницы исследования Женевьевы Новицки, это свидетельствует о серьезности этих проблем и необходимости повышения соответствующей осведомленности.

Всего в исследовании приняли участие 329 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были помолвлены и должны выйти замуж в течение следующих 12 месяцев. Респонденток набирали через социальные сети, а также через организаторов свадеб и флористов, после чего опрашивали с помощью анкет, разработанных для сбора информации об их пищевом поведении, неудовлетворенности своим телом и выявления стресса в преддверии дня свадьбы.

Результаты показали сильную связь между давлением семьи и неупорядоченным питанием, включая пропуск приемов пищи, голодание, переедание, очищение организма, чрезмерную физическую нагрузку и озабоченность весом или формой тела.

«Давление со стороны семьи часто может проявляться в форме комментариев, восхваляющих потерю веса, или замечаний членов семьи по поводу собственной внешности, которые затем усваиваются невестами», — говорит д-р Новицки.

По словам ученых, каждый год в Великобритании проводится более 80 000 свадеб, и при этом до 91% будущих невест пытаются сбросить вес в преддверии своего знаменательного дня.

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#свадьба
#психология
#великобритания
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Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства
Восемь полицейских пострадали в Париже на Салоне сельского хозяйства
25 февраля 2024, 01:24

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства, пишет газета Le Figaro.
По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза, двое из восьми полицейских получили серьёзные ранения.

В ходе мероприятия полиция задержала шесть человек в, трёх из них — за нападение на представителей власти.

Ранее десятки тракторов выехали на улицы французской столицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства. Затем протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл глава государства Эммануэль Макрон.

Французские фермеры недовольны расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами. Протесты фермеров в Европе вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в ЕС.

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