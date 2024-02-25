На митинге в Тель-Авиве задержали 21 человека

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В Тель-Авиве задержаны 21 участник антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
Митингующие требуют продвижения переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Полиция применила для разгона демонстрантов водометы.
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