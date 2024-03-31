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«Неподъёмная сумма»: Светлаков задолжал Пенсионному фонду

Mash: Пенсионный фонд подал в суд на Светлакова из-за долга в 600 рублей
31 марта 2024, 12:30
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

Пенсионный фонд России обратился с двумя судебными исками к актёру Сергею Светлакову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что два иска поступили в мировой суд ещё в феврале. Это было связано с тем, что Светлаков не подал сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода в Пенсионный фонд.

Канал добавляет, что одним из бывших участников компании был юморист Александр Незлобин, который эмигрировал в США.


Кроме того, в настоящее время проверяется информация о регистрации сотрудников фирмы. Предполагается, что на них не открывали лицевые счета.

Теперь Светлаков попал на круглую сумму. Суд требует выплатить долг в 600 рублей.

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#пенсионный фонд
#суд
#долги
#компании
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Российским спецслужбам стали известны организаторы террористических акций в РФ
Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
31 марта 2024, 12:31

Фото: сайт Кремля

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ.
По его словам, сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.

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#фсб
#терроризм
#преступники
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Дубненцы присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни»
31 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/Halfpoint

Жители подмосковной Дубны присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни», об этом сообщает Telegram-канал «Дубна. Городские парки».
«Приглашаем присоединиться 5 апреля к Международной акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит под девизом «Здоровье для всех!». Старт от Ротонды на Набережной р.Волга в 15-30 часов», — сообщили в СМИ.

Международная акция «10 000 шагов к жизни» приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который состоится 7 апреля.

Ежегодно День здоровья проходит под новым девизом, отражающим наиболее актуальные проблемы в сфере здравоохранения. В 2024 году слоганом Дня здоровья выбрали фразу — «Здоровье для всех: справедливость и солидарность».

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#дубна
#московская область
#здоровье
#спорт
#здравоохранение
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У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого
31 марта 2024, 12:15

Фото: iStock/sudok1

У 61-летнего актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время артист проходит курс противоопухолевого лечения для предотвращения развития болезни.

Отмечается, что Мадянов обратился к врачам из-за сильной слабости. Его оставили на один день в стационаре, где было проведено обследование и противоопухолевая лекарственная терапия. Актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также у него были выявлены кисты в почках, селезёнке и печени.

В настоящее время Мадянов находится под наблюдением у себя дома. Ему назначили ещё одно противоопухолевое лечение, которое актёр пройдёт в апреле.

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#онкология
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Киселев высказался о смертной казни
Киселев о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум
31 марта 2024, 12:09

Фото: сайт Кремля

Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил в эфире своей авторской телепрограммы, что жажда мести не должна застилать разум.
По словам Киселева, приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» к смертной казни все равно невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы. Он пояснил, что если настаивать на смертной казни, в таком случае необходимо будет отказаться от фундаментальных основ Конституции РФ.

Киселев заключил, что трагедия в Красногорске нанесла всему обществу страшнейший ожог.

Отметим, после теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#трагедия
#закон
#депутат
#смертная казнь
#рф
#крокус сити холл
#теракт
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Родственница террориста из «Крокуса» рассказала о визите полиции
Жена отца Файзова*: полиция пришла в дом в ночь трагедии в «Крокусе»
31 марта 2024, 12:02

Фото: iStock/artolympic

Родственница Мухаммадсобира Файзова*, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала РИА Новости о визите полиции в четыре утра 23 марта.
Полицейские прибыли по адресу проживания террориста. Им открыла дверь Кумри Сафарова – вторая жена отца Файзова*. Она проживает в этом доме уже 16 лет, а сам террорист не является её кровным родственником.

Женщина рассказала, что вся семья узнала о теракте из интернета 22 марта. О причастности сына главы семейства к этой трагедии речи не шло. Об этом стало известно от полицейских, которые прибыли на следующий день. Они доставили в отделение полиции всех членов семьи.

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*внесён в список террористов и экстремистов в России
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#полиция
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США спустя 20 лет запустили полномасштабное производство истребителей F-35
31 марта 2024, 11:05

Фото: iStock/Milous

США запустили истребители F-35 к полномасштабному производству спустя почти 20 лет с момента первого полёта. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, несмотря на анонсированную Минобороны США информацию, власти страны продолжают задаваться вопросами об этом самолёте.

Развитие истребителя F-35 прошло через множество этапов. Впервые самолёт был запущен в воздух в 2006 году. Спустя несколько лет, в 2015 году, он поступил на вооружёние ВС США. Существовали планы о выпуске к 2010 году 2852 таких самолётов. Однако они не были осуществлены, а общая стоимость программы сильно превысила прогнозируемую.

На цену самолётов F-35 повлияло участие в программе шестнадцати государств. В результате этот оружейный проект стал самым дорогостоящим. Возникли серьёзные опасения, вызванные проблемами с производством и эксплуатацией, а также высокими тратами на обслуживание.

Несмотря на все эти недостатки, США сообщили о запуске F-35 в полномасштабное производство. При этом вопросы о боеспособности и надёжности техники всё ещё остаются открытыми.

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#истребитель
#производство
#сша
#проект
#минобороны
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Что изменится в законах с 1 апреля 2024 года: «Наливайки», пенсии, табак и СБП
31 марта 2024, 10:57

Фото: iStock/ilkercelik

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов, которые касаются перепланировки квартир, системы быстрых платежей, пенсий, запрета «наливаек», контрабанды алкоголя и лицензий на табак.
Подробнее о всех новых законах расскажет редакция «Радио 1».

Индексация социальных пенсий


С 1 апреля 2024 года в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5 процентов. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которым не хватает трудового статуса для получения страховой пенсии, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
На те же 7,5 процентов проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения. Эта мера коснётся нескольких групп лиц: военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, участники ВОВ, а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.

Повышение заработных плат медицинских работников


Врачам и медсёстрам повысят размер окладов с 1 апреля 2024 года, при этом сохранив все дополнительные выплаты. Размер повышения заработной платы определяют власти регионов самостоятельно.

Запрет на продажу спиртного в «наливайках»


Уже завтра регионы РФ смогут самостоятельно регулировать работу так называемых «наливаек», которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов, а после 23:00 превращаются в кафе. Таким образом владельцы этих заведений обходят запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
Фото: iStock/zozzzzo
Главы регионов также смогут регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Других кафе, ресторанов и общепитов этот закон не коснётся.

Сдача экзамена на водительские права


С 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Помимо этого, теперь к экзамену не будут допускать уклонистов — то есть лиц, которые проигнорировали повестку в военкомат.

К экзамену не допустят и лиц, у которых истёк срок действия паспорта или медицинской справки. Граждане, которые были лишены водительских прав за езду в нетрезвом состоянии или отказались пройти медицинское освидетельствование, не будут допускать к экзамену на протяжение года.

Сдать экзамен будущим водителям станет проще. Количество штрафных баллов, которые можно получить при тестировании, возрастёт с 5 до 7. При этом, если экзамен всё же будет завален, то ждать повторной попытки придётся шесть месяцев (ранее переэкзаменоваться можно было через три месяца).

Граждан, которые водят автомобиль с иностранным удостоверением, обяжут получить российские права в течение года.

Контрабанда алкоголя и табака


За контрабанду алкогольной и табачной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать штрафами и лишением свободы.
Фото: iStock/wellphoto
С 1 апреля 2024 года за контрабанду в крупном размере будет грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а также принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Перепланировка квартир


По новому закону, любое изменение площади жилого помещения будет считаться перепланировкой. Акт о перепланировке, как и прежде, необходимо будет отправить в Росреестр, однако, теперь ответа придётся ждать на протяжение 30 дней.

Для получения согласования в муниципальный орган нужно предоставить технический план квартиры, а после ремонта нужно получить акт приёмки и передать его в Росреестр. После этого изменения будут внесены в ЕГРН, и только тогда перепланировка считается официально завершённой.

СБП


С 1 апреля обмениваться переводами через систему быстрых платежей смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Недоступна эта услуга останется только для организаций с лицевыми счетами в органах казначейства.
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Банки переводы через СБП поручили сделать для клиентов бесплатными.

Лицензия на продажу табака


С апреля 2024 года лицам, которые продают табачную продукцию без лицензии, будет грозить уголовная ответственность.

Наказание коснётся тех, кто производит, поставляет, закупает и хранит табачную продукцию, не имея на это соответствующей лицензии.

При совершении преступления в крупном размере (до 100 тысяч рублей), нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Если же выяснится, что преступление было совершено в особо крупном размере, то штраф возрастёт от трех до четырех миллионов рублей. Срок принудительных работ или тюремного заключения увеличится до пяти лет, нарушитель также может быть лишён возможности заниматься некоторые должности на определённый промежуток времени.

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#пенсии
#ремонт
#росреестр
#алкоголь
#табак
#водительские права
#медработники
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«Как езда на велосипеде»: Сексолог объяснила, как женщине научиться достигать оргазма
Сексолог Кучумова объяснила принципиальную разницу мужского и женского оргазмов
31 марта 2024, 09:15

Фото: iStock/pcess609

Мужчина и женщина по-разному достигают удовольствия в постели. О главных отличиях в сексуальности полов рассказала сексолог и гинеколог Алсу Кучумова в интервью для UfacityNews.ru.
«Мужской оргазм — это неизбежный процесс, который необходим для продолжения рода. У женщин все не так просто. И это первое отличие. Женщина должна обучиться оргазму, как езде на велосипеде», — подчеркнула Кучумова.

Эксперт напомнила, что женщины могут испытывать оргазм разными способами, однако, чаще всего к специалистам обращаются те представительницы прекрасного пола, которые не могут испытать вагинальный оргазм. По словам Кучумовой, этот вид оргазма является самым труднодостижимым, при этом, бытует мнение, что только он является правильным.

Так сексолог подошла к одной и главных проблем женщин на пути к достижению оргазма — психология. Если женщина чувствует давление, не может расслабиться, не доверяет партнёру — получить удовольствие ей будет крайне сложно.

Кучумова заявила, что женщине даже не обязательно завершать процесс. Она может получить удовольствие от ласк, стимуляции интимных зон и близости как таковой.

К тому же, женщины способны испытывать множественные оргазмы, в то время как мужчина может почувствовать это только дважды — в начале сокращение половых органов, а после совмещение этого процесса с эякуляцией. Помимо этого, женский оргазм длится вдвое дольше, чем мужской.

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#секс
#отношения
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В России прошёл девятый день после теракта в «Крокусе»
31 марта 2024, 08:24

Фото: iStock/Boris Ipatov

Вчера, 30 марта, у концертного зала «Крокус Сити Холл» состоялась панихида по погибшим в теракте. Исполнилось девять дней с момента ​страшной трагедии.
В результате теракта погибли 144 человека. По последним данным, до 695 человек возросло количество пострадавших.

Каждый день люди продолжают приходить к стихийному мемориалу и возлагать цветы в память о жертвах трагедии. Вчера, 30 марта, в небо были запущены шары в рамках символической акции в память о погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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