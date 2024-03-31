«Неподъёмная сумма»: Светлаков задолжал Пенсионному фонду

Фото: iStock/Fascinadora
Пенсионный фонд России обратился с двумя судебными исками к актёру Сергею Светлакову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что два иска поступили в мировой суд ещё в феврале. Это было связано с тем, что Светлаков не подал сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода в Пенсионный фонд.
Канал добавляет, что одним из бывших участников компании был юморист Александр Незлобин, который эмигрировал в США.
Кроме того, в настоящее время проверяется информация о регистрации сотрудников фирмы. Предполагается, что на них не открывали лицевые счета.
Теперь Светлаков попал на круглую сумму. Суд требует выплатить долг в 600 рублей.
Читайте также:
«Пинок под зад»: Светлаков рассказал, почему ушёл из «Уральских пельменей»
Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»
«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Канал добавляет, что одним из бывших участников компании был юморист Александр Незлобин, который эмигрировал в США.
Теперь Светлаков попал на круглую сумму. Суд требует выплатить долг в 600 рублей.
Читайте также:
«Пинок под зад»: Светлаков рассказал, почему ушёл из «Уральских пельменей»
Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»
«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Анастасия Чинкова