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В Красногорске продолжается благоустройство лесопарка «Липовая роща»

19 сентября 2024, 14:24
Фото: Министерство благоустройства Московской области

Фото: Министерство благоустройства Московской области

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Лесопарк «Липовая Роща» в Красногорске продолжает привлекать гостей и местных жителей. Его благоустройство стало возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Благоустройство лесопарка „Липовая Роща“ в Красногорске было начато в 2021 году. За это время была создана инфраструктура для велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В 2023 году в лесопарке были установлены павильоны для посетителей, а также павильон для отдыха велосипедистов и большой павильон проката. Они размещены таким образом, чтобы не повредить существующие деревья. Их фасады выполнены из дерева натурального цвета и гармонично сочетаются с деревянными беседками и мостами, уже установленными в парке.



Освещение на дорожках обеспечивает безопасность в глубине парка.

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Учёные спрогнозировали опасную ситуацию для Земли через 5 лет
Учёные допустили столкновение Земли с астероидом Апофис
19 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/buradaki

Ученые допустили вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй в 2029 году.
По мнению специалистов такое может произойти при условии изменения астероидом траектории движения из-за столкновения с другими космическими объектами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «МК в Питере», вероятность такого столкновения при этом равна всего 4%.

А российские учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова выявили мутацию в раковых клетках, которая делает их устойчивыми к терапии. Так, мутации могут происходить в белке р53, который обеспечивает защиту организма злокачественных образований и который в то же время может блокироваться другим белком MDM2, находящимся в онкообразованиях.

«Так как из-за мутации в белке р53 раковые клетки становятся более агрессивными, изменения последовательности в геноме могут служить потенциальным биомаркером неблагоприятного прогноза лечения пациентов. При использовании ингибиторов MDM2 нужно учитывать, что в белке р53 могут появляться мутации, которые негативно влияют на эффективность препаратов», — пояснила в беседе с RT руководитель лаборатории механизмов гибели клеток ИМБ РАН доктор биологических наук Гелина Копеина.

Ранее исследование учёных показало, что устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет.

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Специалисты из Подмосковья помогают восстановить повреждённый дом в Макеевке
19 сентября 2024, 14:42

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области, совместно с ППК "Единый заказчик в сфере строительства", продолжает активные работы по восстановлению многоквартирного дома, пострадавшего от военных действий в поселке Ханженково-Северный района Макеевки, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание из двух этажей, построенное из кирпича, получило серьезные повреждения от осколков артиллерийских снарядов и ударных волн.

Ремонтные работы уже выполнены более чем на 60%. В настоящее время ведутся работы по восстановлению кровли, установке новых оконных блоков и дверей. Все работы выполняются под строгим контролем специалистов ГБУ МО "УТНКР", которые ежедневно инспектируют объект, проверяя соблюдение технологических процессов, объем выполненных работ и качество используемых материалов.

«Восстановление поврежденных домов — это не только забота о сохранении жилищного фонда, но и поддержка людей, которые пострадали в результате военных действий. Мы нацелены на то, чтобы вернуть жителям комфортные условия проживания, и уделяем внимание каждому этапу процесса», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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#помощь
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В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход железнодорожных путей
19 сентября 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход ж/д путей В Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали за лето более 3 тыс. нарушителей правил перехода через пути на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В регионе вблизи железнодорожных станций и переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. За лето они зафиксировали более 3,1 тыс. нарушителей правил безопасного перехода. Система не только фиксирует нарушения, но и определяет личность нарушителя. После этого по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка 5 тыс. штрафов за подобные нарушения», –сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Такая мера, как установка камер, позволяет снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование на железной дороге. По данным ведомства, с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 140 смертельных случаев, свыше 80 из них – при несанкционированном переходе путей.

Помимо этого, для снижения смертельных случаев в Московской области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят рейды и дежурства. Каждый день более 100 волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений.

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#московская область
#алексей гержик
#минтранс мо
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Стало известно, сколько россиян стрессуют при поиске работы
Опрос: Большинство россиян испытывают стресс при поиске работы
19 сентября 2024, 14:25

Фото: iStock/Dima Berlin

Опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор показал, что при поиске работы 83% россиян испытывают стресс.
При этом из них большинство (57%) чувствуют стресс постоянно, а 26% - редко. Отмечается, что лишь 17% опрошенных признались, что ощущают спокойствие при подборе новой работы.

Причинами стресса люди назвали давление из-за нехватки средств, опасения по поводу выбора места работы, сомнения в своих навыках и квалификации, подготовку к собеседованиям, страх перед будущим.

«Частые отказы стали источником стресса для 31% респондентов, а 29% отметили большую конкуренцию среди соискателей в своей сфере. Давление со стороны родственников ощущают 11% опрошенных, и только 4% указали на другие причины стресса, такие как боязнь рекрутеров и нового начальства», — приводит RT текст исследования.

А в Кузбассе усилят рабочие бригады скорой помощи за счёт студентов из Индии и Египта.

«Такая практика в Кузбасской станции СМП введена впервые. Будущие медики смогут многому научиться у опытных специалистов и после получения диплома быстрее адаптируются к работе», — приводит «Сiбдепо» сообщение Министерство образования Кузбасса.

Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.

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В Подмосковье временно ограничат движение машин на трёх ж/д переездах
19 сентября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«23-24 и 30 сентября – 1 октября с пяти утра до пяти утра следующего дня будет закрыт переезд у платформы 95 км в деревне Беливо. 26 сентября с пяти утра на сутки перекроют переезд у города Куровское. А 25 и 26 сентября с девяти утра до 16:05 будет закрыт переезд у станции Сергиев Посад — на пересечении с Рыбной улицей», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытия в Орехово-Зуевском округе предлагается по Шатурскому шоссе, а в Сергиевом Посаде — по Вифанской улице, Московскому шоссе и Западному объезду Сергиева Посада.

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#минтранс мо
#сергиев посад
#орехово-зуево
#мжд
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Россияне высказали негативное отношение к квадробингу
19 сентября 2024, 14:06

Фото: iStock/Diy13

Опрос ВФокусе Mail показал, что 72% россиян испытывают негативное отношение к такому явлению, как квадробинг.
При этом 17% опрошенных заявили, что что-то слышали о таком явлении, а 11% вовсе ничего про это не знают. Как передаёт Газета.ру, 91% российских родителей указали, что их дети не увлекаются квадробингом, в то время как 7% отметили, что их чада интересуются данной тематикой.

А аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.

«18% опрошенных сообщили об увеличении своего заработка в пределах от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31-50%. Более существенный прирост дохода наблюдается у 11% опрошенных. 7% россиян отметили увеличение в диапазоне от 71 до 90% и ещё столько же — в пределах от 91 до 100%», — приводит RT результат исследования.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.

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#россияне
#ии
#доходы
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В Президентской академии в Красногорске стартовал модуль «Обучение служением»
19 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/Drazen Zigic

Образовательная программа «Обучение служением», направленная на вовлечение студентов в общественно полезные проекты, стартовала в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Участие в торжественном мероприятии, посвящённом запуску этого образовательного модуля, приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, обратившаяся к собравшимся по видеосвязи, а также глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, полномочный представитель главы ДНР в Москве Ольга Макеева и руководитель студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области Николай Авилонов.

Участников программы поприветствовал директор Президентской академии в Красногорске Арташес Арсенян. Он также рассказал о сути программы.

«Методика «Обучение служением» дает образовательный подход, при котором студенты изучают академические дисциплины и одновременно получают опыт проектной работы с некоммерческими организациями и местными сообществами, при этом сохраняя связь с профессиональной траекторией», — сказал Арташес Арсенян.
Отмечается, что в минувшем учебном году в программе «Обучение служением» было задействовано свыше 65 тысяч обучающихся. Они решили более 970 социальных задач. Благодаря этому успешному опыту было принято решение о масштабировании этой программы.

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#красногорск
#образование
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В России запущен обучающий онлайн-курс «ТропаМИРоссии»
19 сентября 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk

В России с 23 июля запущен обучающий онлайн-курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии». Он создан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Онлайн-курс будет проходить в формате открытого обучения с участием профильных специалистов и экспертов для широкой целевой аудитории: студентов, представителей региональных органов исполнительной власти, представителей туристической индустрии и бизнеса, преподавателей профильных программ обучения в образовательных организациях, строителей, архитекторов и других профильных специалистов по развитию активного туризма.

Основной задачей проекта будет рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00. После каждого урока учеников ждут тесты для проверки полученных знаний, а также чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.

Лекции доступны на сайте Агентства стратегических инициатив.

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#проект
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Физик Юрасов заявил о перспективах развития нанотехнологий в России
19 сентября 2024, 13:47

Фото: iStock/AnuchaCheechang

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России.
Так, по его словам, сейчас ведётся разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники.

«Нанотехнологии — это новое направление науки и технологий, активно развивающееся в последние десятилетия. Оно включает в себя создание и использование материалов, устройств и технических систем, функционирование которых определяется упорядоченными фрагментами наноструктуры размером от 1 до 100 нанометров», — прокомментировал в беседе с RT Юрасов.

До этого стало известно, что Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ откроет Центр развития инженерных компетенций для детей дошкольного возраста.

«27 сентября состоится открытие Центра развития инженерных компетенций «Квант», созданного НИЯУ МИФИ при поддержке госкорпорации «Росатом». Вести занятия в «Кванте» будут преподаватели университета и университетского лицея, а учиться – дети от четырех до семи лет», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы вуза.

Ранее в Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления.

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