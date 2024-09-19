В Красногорске продолжается благоустройство лесопарка «Липовая роща»

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Лесопарк «Липовая Роща» в Красногорске продолжает привлекать гостей и местных жителей. Его благоустройство стало возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Благоустройство лесопарка „Липовая Роща“ в Красногорске было начато в 2021 году. За это время была создана инфраструктура для велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Дайана Хусинова