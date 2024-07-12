Осуждённый за коррупцию генерал Росгвардии попросил об отправке в зону СВО

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Генерал-майор, бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был приговорён к девяти с половиной годам колонии по делу о коррупции. Ещё до вынесения приговора он подал следователю ходатайство об отправке его в зону специальной военной операции.
Бывшего генерала признали виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, получившей подряды на проведение работ для ведомства, сообщает «Коммерсант». Сам Драгомирецкий заявил, что нашёл деньги у себя на работе и хотел вернуть, но не успел.
О том, что обвиняемый просил отправить его на СВО, рассказал его адвокат Олег Цуканов. Защита Драгомирецкого считает приговор ошибочным и намерена обжаловать его. По мнению адвокатов, обвинение не смогло доказать наличие организованной группы, которую возглавлял экс-генерал, так как некоторые её участники даже не были знакомы между собой. У него не нашли никакого дорогостоящего имущества, за плечами генерала 30 лет безупречной службы, участие в обеих чеченских кампаниях. К тому же, на иждивении Драгомирецкого ребёнок-инвалид.
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Александр Бойцов