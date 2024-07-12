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Осуждённый за коррупцию генерал Росгвардии попросил об отправке в зону СВО

12 июля 2024, 07:25
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Генерал-майор, бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был приговорён к девяти с половиной годам колонии по делу о коррупции. Ещё до вынесения приговора он подал следователю ходатайство об отправке его в зону специальной военной операции.


Бывшего генерала признали виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, получившей подряды на проведение работ для ведомства, сообщает «Коммерсант». Сам Драгомирецкий заявил, что нашёл деньги у себя на работе и хотел вернуть, но не успел.

О том, что обвиняемый просил отправить его на СВО, рассказал его адвокат Олег Цуканов. Защита Драгомирецкого считает приговор ошибочным и намерена обжаловать его. По мнению адвокатов, обвинение не смогло доказать наличие организованной группы, которую возглавлял экс-генерал, так как некоторые её участники даже не были знакомы между собой. У него не нашли никакого дорогостоящего имущества, за плечами генерала 30 лет безупречной службы, участие в обеих чеченских кампаниях. К тому же, на иждивении Драгомирецкого ребёнок-инвалид.

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Осужденный за коррупцию генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО
12 июля 2024, 05:05

Фото: IStock/ronstik

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был лишен звания по делу о коррупции и приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он попросил перевести его в зону проведения специальной военной операций (СВО), пишет газета «Коммерсантъ».
Адвокат подсудимого Олег Туканов заявил, что приговор неправомерен, и сообщил о намерении обжаловать решение Реутовского гарнизонного военного суда.

Драгомирецкий и его подчиненный, подполковник Эльдар Гаджиев, еще до вынесения приговора подали документы на участие в спецоперации. В документах указано, что они ожидают положительного решения по этому вопросу.

О том, что Драгомирецкий является фигурантом дела, стало известно 20 марта. Его подозревают в регулярном получении откатов от компании, заключившей контракт на реконструкцию воинских частей в Московской области. В деле также фигурирует полковник, отвечавший за окружную базу, на которой хранились запасы.

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#приговор
#суд
#росгвардия
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Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий
МТС Travel: россияне предпочитают посещать Турцию и Белоруссию
12 июля 2024, 04:50

Фото: iStock/newsistock

В первой половине лета 2024 года российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию и Беларусь. Абхазия вошла в тройку лидеров, сообщают аналитики МТС Travel.
«В начале лета наиболее активно растет турпоток во Вьетнам – почти в три раза год к году. На втором месте по приросту числа поездок Китай – динамика составляет 85 процентов. Летать в Таиланд стали чаще на 82 процента», – выяснили исследователи.

Они добавили, что основным направлением летнего отдыха остается Турция, на которую в июле пришлось 28 процентов поездок, на втором месте – Белоруссия (10 процентов) и Абхазия (7 процентов).

При этом большая часть международных поездок сегодня – 61 процент – приходится на действительно дальние страны. Если в прошлом году первые три места занимали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, то теперь на втором месте Китай, а на третьем – Египет.

«Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию – каждая из стран внесла по 1 проценту в общий турпоток», – заключили аналитики.

Ранее стало известно, что спрос россиян на поездки во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Отмечается, что туристы стали бронировать не только турпакеты, но и индивидуальное проживание в отелях популярной страны Азии.

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#египет
#турция
#белоруссия
#абхазия
#оаэ
#китай
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Стали известны расходы россиян на эмоциональное здоровье
«Авито Работа»: россияне тратят до 15 тысяч на эмоциональное здоровье
12 июля 2024, 04:32

Фото: iStock/alexialex

Россияне готовы тратить в среднем 15 тысяч рублей в месяц на поддержание своего эмоционального и психического здоровья. Как правило, эти средства тратятся на хобби, спорт, путешествия и здоровое питание, сообщает исследование «Авито Работа».
Работающие россияне, опрошенные аналитиками, подчеркнули, что для их здоровья важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Результаты показали, что 52% поддерживают себя просмотром фильмов и прослушиванием любимой музыки, 49% – проведением времени с друзьями и семьей.

«Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30 процентам россиян. 29 процентов респондентов занимаются любимым хобби, 23 — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17 — регулярно путешествуют, а 13 — активно практикуют здоровое питание», – следует из доклада исследования.

32 процента респондентов готовы тратить на психическое здоровье до 5 тысяч рублей в месяц, 23 процента – до 10 тысяч рублей, 11 процентов – до 15 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Авито Работа» составили рейтинг самых высокооплачиваемых специализаций в России. Первыми в списке оказались такие профессии, как дальнобойщик и бурильщик.

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Петров день 12 июля: Что нужно делать, чтобы «призвать» счастье
В России 12 июля отмечает День святых апостолов Петра и Павла
12 июля 2024, 00:00

Фото: Aleksandr Golubev

Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – ревностных учеников Иисуса Христа и наставников первых христиан. В народной традиции этот день известен как Петров день. В 2024 году праздник приходится на пятницу.
Пётр и Павел — это олицетворение важнейших для православной церкви качеств: твёрдости духа и разума. Без них любая проповедь теряет смысл. Они также символизируют грешников, которые смогли вернуться на путь истинный.

История


День Петра и Павла – это один из великих церковных праздников, который уступает по значимости лишь двенадцати главным праздникам церковного года – двунадесятым. В этот день верующие вспоминают о жизни и деяниях Петра и Павла, описанных в Священном Писании и апокрифической литературе.

Несмотря на то, что путь апостолов был разным, церковь почитает их одинаково. Пётр был одним из ближайших учеников Христа и стал свидетелем многих событий, описанных в Евангелии. Среди них – Преображение Господне на Фаворской горе, когда Спаситель явился перед своими последователями в божественном облике. После Воскресения Христа Пётр активно проповедовал, распространяя православное учение по всему миру.

Павел не был учеником Христа. Его звали Савл, и он был противником христианства. Но после встречи с Господом он стал проповедовать религию с такой же самоотдачей, как и обличал. Его послания до сих пор читают во время литургии.

Как и Пётр, Павел был казнён в Риме при императоре Нероне. Существует предположение, что святые приняли мученическую смерть в один день – 12 июля (29 июня по старому стилю), что совпадает с датой празднования у католиков.

Традиции


Перед праздником Петра и Павла православные христиане соблюдают Петров пост. В 2024 году он начался 1 июля и продлился до 11 июля. В течение этого времени верующие не едят продукты животного происхождения. Кроме того, по средам и пятницам они также отказываются от рыбы.

У наших предков Петров день также был последним днём «купальских гуляний», которые начинались 7 июля и были посвящены празднованию Ивана Купалы. В этот день было принято устраивать «гулянки Петровы» — водить хороводы и кататься на качелях.

Молодёжь выходила «караулить солнце». В ночь перед праздником молодые люди наряжались и гуляли, чтобы встретить рассвет.

Фото: istockphoto / Bogdan Kurylo

Считалось, что на День Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому Петров день называли «верхушкой лета». Отсюда и озорная пословица: «Нужен, как на Петров день варежка!».

В народе верили, что кукушка поёт до Петрова дня, а в этот день «ячменным колосом давится». То есть умолкает, когда появляется ячмень или «давится сыром/ватрушкой».

Что можно делать 12 июля


В старину в Петров день, который завершал пост и знаменовал начало разговенья, устраивали весёлые гулянья. Однако в 2024 году этот день приходится на пятницу — время поста, поэтому ограничения в питании сохраняются.

Праздничные гуляния в честь Петрова дня обычно длятся 2–3 дня. Раньше к этому празднику красили яйца в жёлтый цвет, готовили разнообразные блюда, а затем начиналась пора свадеб.

Петров день также считали завершающим в цикле праздников, связанных с расцветом природы. Они начинаются с Ивана Купалы 7 июля и заканчиваются 12 июля. На Руси в этот день встречали рассвет, веря, что это принесёт счастье.

Фото: istockphoto / artisteer

Рыбаки с особым почтением относились к святому Петру, который считается их небесным покровителем. В Петров день было принято молиться о богатом улове. Апостол Пётр сам был рыбаком, поэтому его считают покровителем всех рыболовов. Наши предки 12 июля открывали новый рыболовный сезон.

В Петров день рекомендуется искупаться, так как вода считается целебной. Также можно собрать 12 разных трав и положить их под подушку на счастье.

Верующие стремятся посетить храм в этот праздник, чтобы помолиться святым. Часто в этот день проходят крестные ходы.


Что нельзя делать в Петров день


Не стоит обижаться на других и копить обиды в себе. Лучше всего научиться прощать.

В день Петра и Павла рекомендуется быть щедрыми и делиться с нуждающимися. Однако не стоит быть жадными.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать, ссориться или злиться.

В старину в Петров день старались не заниматься тяжёлым физическим трудом, чтобы иметь возможность посетить церковные службы и принять участие в праздничных мероприятиях.Лучше всего сделать всю необходимую работу заранее.

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Существовало множество народных запретов, связанных с этим днём. Например, нельзя было отдыхать у воды, выходить в поле, шить или вязать. Однако современное духовенство часто считает эти запреты суевериями.

Приметы говорят, что в этот день не стоит брать или давать в долг.

В праздник не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь в больших количествах.

Приметы


Согласно народным приметам, если в Петров день ясно и солнечно, то весь год будет хорошим. А вот если в этот день идёт дождь, то плохая сырая погода продержится ещё 40 дней.

Если утром на траве много росы, то день будет солнечным. А если росы нет, то, скорее всего, пойдёт дождь.

Жёлтые облака на небе предвещают дожди. Если же к этому дню кукушка перестала куковать, то зима будет суровой.

Одна из самых известных поговорок, связанных с праздником, — «Пётр-Павел день убавил». Она означает, что примерно с этого дня световой день начинает постепенно убывать.

Если в Петров день жарко, то нужно начинать покос. А если в этот день квакают лягушки, то тёплая погода продержится до конца лета.

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На подмосковных рынках проверили безопасность почти 890 кг грибов
11 июля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с начала грибного сезона проверили более 887 кг грибов, поступивших для продажи на рынках.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, всего в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 121 органолептическое, радиологическое и дозиметрическое исследование.
«Покупать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Следует избегать мест несанкционированной торговли грибами. Отсутствие проверки может повлечь тяжёлые последствия», – подчеркнул Двойных.
Как рассказали в ведомстве, специалисты определяют, насколько безопасны грибы, и в зависимости от результатов исследований дают разрешение на реализацию продукции. Особое внимание – обнаружению ядовитых и несъедобных грибов, а также грибов с неясной видовой принадлежностью.

Во время экспертизы исключается содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.

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#московская область
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Подмосковные ветеринары напомнили, как защитить питомцев от клещей
11 июля 2024, 22:30

Фото: iStock / Chalabala

В период активного загородного отдыха и дачного сезона необходимо защитить домашних животных от клещей. Подмосковья ветеринары напомнили хозяевам, как это сделать и что предпринять в случае проявления первых симптомов заражения.
«Сезон активности опасных насекомых начинается весной и иногда продолжается вплоть до осени. Обитают они в основном в высокой траве и влажных местах – у водоёмов или в оврагах. Некоторые клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, пироплазмоз, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз», – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как рассказали сотрудники областной Госветслужбы, перед поездкой за город, к водоёму или прогулки в лесу обезопасить четвероногих от укусов насекомых помогут таблетки, ошейники, и регулярная обработка каплями, шампунями и спреями.
«По возвращении домой нужно обязательно осмотреть животное. Если хозяин заметил признаки недомогания – вялость, ухудшение аппетита, повышение температуры, горячий нос, даже через несколько дней, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику», – посоветовали в ведомстве.
Там напомнили, что записаться на приём к специалистам Госветслужбы Подмосковья можно онлайн на портал «Госуслуги Московской области» или по телефону Единого контакт-центра 7(495)668-01-25.

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В Думе призвали Грефа прекратить выпуск детских карт с разноцветным единорогом
РБК: Госдума усмотрела запрещенную символику на картах Сбербанка
11 июля 2024, 22:02

Фото: IStock/MadKruben

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога», усмотрев в нем символику «движения ЛГБТ*». Текст обращения попал в распоряжение РБК.
Авторы ссылались на отзывы родителей, недовольных отсылкой на запрещенное в стране движение. Они напомнили, что радуга является самым известным атрибутом организации сексуальных меньшинств.

В Госдуме пояснили, что президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Сейчас за нарушение этой нормы предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей.

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#лгбт
#рф
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Программа кибергигиены познакомила с правилами безопасности 10 млн человек
11 июля 2024, 21:18

Фото: iStock / Tero Vesalainen

С 2022 года более 10 млн. россиян узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Обучение цифровой грамотности продолжается благодаря «Госуслугам», соцсетям и рекламным материалам. Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете», – говорится в сообщении.
Узнать о кибергигиене можно: на портале «Кибербезопасность – это просто» на портале госуслуг. Там можно ознакомиться с правилами поведения в интернете, скачать
карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей.

Другой источник информации – сайт «КиберЗОЖ». На нём собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Там можно узнать, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию.

Сайт «Прокачай скилл защиты» в игровой форме рассказывает, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создать, чтобы их не
взломали.

Сайт «Кибербуллинг» информирует молодых людей, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с
неприятными ситуациями Сети.

На сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Там можно даже потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.

Как отметили в Минцифры, программа реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

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#россия
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Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона
11 июля 2024, 20:55

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

В Московской области составили рейтинг ветеринарных станций. Список сформирован на основе оценки жители, оставивших более 7 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«По результатам оценок большая часть учреждений Госветслужбы в Подмосковье получили более 4,7 баллов. Топ рейтинга включает три ветеринарных учреждения региона, работу которых отметили жители. Это Подольская участковая ветеринарная лечебница, Щёлковская станция по борьбе с болезнями животных и Ступинский ветеринарный пункт, обслуживающий посёлки Михнево и Жилёво», – отметили в ведомстве.
В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что по вопросам работы ветеринарных станций можно обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25. Звонить ежедневно, с 9:00 до 21:00.

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