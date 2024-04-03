Политолог Орлов: Надо оказывать поддержку вне зависимости от формы регистрации

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил оказывать равную социальную поддержку гражданам в любой регионе вне зависимости от формы регистрации.
Он отметил, что сейчас при прочих равных семья, проживая в каком-либо регионе России с временной регистрацией, но при этом исправно работая и платя все необходимые налоги, может недополучать нужной помощи.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты налога на имущество.
Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей.
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«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов РФ гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество», – приводит АГН «Москва» слова Мишустина.
Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей.
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Мелисса Тимофеева