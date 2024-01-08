В Павловском Посаде уже в ближайшее время устранят проблемы с отоплением

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«Электроснабжение абонентов в деревне Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье восстановлено», - говорится в сообщении Минэнерго.
Электроснабжение в этих населенных пунктах пропало около 03.00. Однако его удалось восстановить уже через час. Уточняется, что отключение электричества произошло при проведении работ по устранению однофазного замыкания. При этом в Россети обещают уже в скором времени восстановить и теплоснабжение.
Напомним, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
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