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В Павловском Посаде уже в ближайшее время устранят проблемы с отоплением

08 января 2024, 12:09
Фото: iStock/nikkimeel

Фото: iStock/nikkimeel

В городском округе Павловский Посад было восстановлено электроснабжение в деревнях Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье. Об этом сообщает Минэнерго.

«Электроснабжение абонентов в деревне Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье восстановлено», - говорится в сообщении Минэнерго.

Электроснабжение в этих населенных пунктах пропало около 03.00. Однако его удалось восстановить уже через час. Уточняется, что отключение электричества произошло при проведении работ по устранению однофазного замыкания. При этом в Россети обещают уже в скором времени восстановить и теплоснабжение.


Предварительно, тепло в домах появится уже в 14:41 по московскому времени.

Напомним, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

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Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения микрорайона Климовск в городском округе Подольск

Частная котельная в Климовске из-за аварии перейдёт на баланс муниципалитета
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Новолуние в Козероге: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 января
08 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Новолуние в Козероге состоится 11 января. Астролог Анна Лебеденко в интервью «Радио 1» дала рекомендации, что лучше всего сделать в этот день.
Это подходящий день, для того чтобы поменять свои привычки и начать новую жизнь. Благоприятно строить планы на год и прокладывать себе новый путь в карьере. Важно быть в меру амбициозными, а также уметь отказаться от того, что уже является неэффективным и мешает переменам. Свои желания и стремления лучше записать и составить план их осуществления. Это поможет в их реализации и укрепит уверенность в себе и в своём будущем.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен станет более требователен к себе и проявит дисциплинированность и настойчивость в делах.

Телец может рассчитывать на прибыль от долгосрочного проекта. Возможна выплата плановой премии.

У Близнецов хороший период для наведения порядка в документах, на рабочем месте. Им необходимо проявить себя надежными партнерами в делах.

Раку надо прислушаться к интуиции и к своим чувствам. Больше времени желательно уделить домашним делам и созданию уюта.

Льву благоприятно ко всему подходить серьёзно и ответственно. Его взаимоотношения в личной жизни и на работе упрочнятся и приобретут новую перспективу.

Деве нужно заняться самообразованием и изучением новой информации. Ей важно наладить размеренный образ жизни и чёткий распорядок, чтобы успевать делать всё вовремя.

Весам захочется много общаться. Их будут привлекать приятные и интересные собеседники.

Скорпион задумается над улучшением финансового положения. Благоприятны долговременные вложения.

Стрельцу нужно пофилософствовать и развивать духовную сторону жизни, читать и изучать интересную литературу.

Козерог сможет достичь успеха благодаря проявлению своей индивидуальности и личным симпатиям.

Водолею надо позаботиться об общем деле и совместных планах с близкими людьми и с коллегами. Коллектив ждёт от него участия и инициативы.

У Рыб появится возможность заняться любимым делом и реализовать желание. Они будут оптимистичны и жизнерадостны.

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#сво
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Умер создатель языка программирования Pascal Вирт
08 января 2024, 12:40

ФоФото: istockphoto/SergeyPankratov

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создавший и спроектировавший языки программирования Pascal, Modula-2, скончался в возрасте 89 лет.
Об этом сообщается на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

«С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта. Он скончался 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, послужившие основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований», - сообщает АСМ.
В 1950-х и начале 1960-х годов Вирт при помощи небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».

Кроме этого шедевра, Олег Рябоконь снял также фильм-бенефис «Один за всех!» с Николаем Караченцовым, кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие.

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#программирование
#новости
#общество
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Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после «голой вечеринки»
08 января 2024, 12:28

Фото: istockphoto/scaliger

Рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание МК.
С исполнителем, который в настоящее время отбывает административный арест, встретился общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев. По его словам, рэпер в спецприемнике занимался творчеством и начал писать новую песню. Vacio настаивает, что не является сторонником ЛГБТ*-движения и принял участие в вечеринке для скандала и привлечения внимания.

Рэпер также сообщил в беседе с Лобаревым, что на 9 января ему выписана повестка в военкомат.

Напомним, Николай Васильев появился на вечеринке, организованной Ивлеевой лишь в носке, надетом на интимную часть тела, за что был задержан правоохранителями. Кроме пропаганды нетрадиционных отношений, рэпер был признан виновным в мелком хулиганстве.

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*признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#арест
#лгбт
#военкомат
#суд
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Психолог Хорс рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
08 января 2024, 12:06

Фото: iStock/BartekSzewczyk

О том, как начать трудовую деятельность после новогодних праздников RT рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По его словам, очень важно разрешить себе оказать сопротивление началу рабочего периода. В настоящее время люди одержимы эффективностью работы, убеждением в том, что карьера строится только при ежедневном воодушевлении и бесконечной мотивации. Тем самым, происходит разрушение простых человеческих ощущений и эмоций.

Хорс призвал уйти от этих мыслей и позволить себе иногда испытывать истинные эмоции. Человечность, по его словам, заключается в способности оказывать сопротивление, поддаваться плохим эмоциям и даже работать менее эффективно, чем того хотелось бы.

Собеседник RT добавил, что осознав свои истинные ощущения, человек перестанет критиковать себя за сопротивление, что позволит легче приступить к работе. Он также посоветовал постепенно входить в рабочий ритм, а не нагружать себя делами в первый же день.

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#карьера
#работники
#праздник
#россияне
#психология
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Аллергологи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день
08 января 2024, 11:41

Фото: iStock/nitrub

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева и иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказали RT о том, сколько мандаринов в день можно съесть, а также назвали категории людей, которым стоит отказаться от этого фрукта.
Аплетаева уточнила, что цитрусовые являются сильными аллергенами, поэтому следует есть их небольшими порциями, чтобы сразу заметить покраснения. Как правило, хватает малой дозировки, чтобы определить наличие аллергической реакции.

Специалист рассказала RT, что аллергия на мандарины чаще появляется у детей, но и взрослым следует есть этот фрукт аккуратнее. В день можно съесть не более трёх штук.

Логина, в свою очередь, подчеркнула, что допустимое суточное количество мандаринов зависит от возраста и проблем с ЖКТ. Так, у детей до восьми лет в организме мало ферментов, которые могут расщеплять продукты, из-за чего и возникает аллергия.

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#аллергия
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#болезни
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#советы
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Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков
Forbes: Маск заявил, что в его организме не нашли следов наркотиков
08 января 2024, 11:33

Фото: iStock/DedMityay

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические вещества, пишет Forbes.
Владелец Tesla и SpaceX заявил, что за последние несколько лет в его организме не обнаружено «следов» алкоголя или запрещенных веществ, о чем свидетельствуют результаты выборочных тестов. Таким образом он опроверг информацию о том, что употребляет наркотики, в чем прежде его обвинили американские СМИ.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен. При этом авторы статьи сослались на собственные, неназванные источники.

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#наркотики
#бизнесмен
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#илон маск
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Частная котельная в Климовске из-за аварии перейдёт на баланс муниципалитета
08 января 2024, 11:23

Частная котельная в подмосковном Климовске, где произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам, которые остались в домах без тепла, проведут перерасчет.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.

«У нас прошли переговоры с директором, котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», - сказал Андрей Воробьев.
В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).

Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.

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#андрей воробьёв
#политика
#новости
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Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани
08 января 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посещение бани и купание в проруби оказывают давление на сосуды, поэтому некоторым категориям людей такой досуг может быть опасен. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По её словам, люди, не имеющие серьёзных проблем со здоровьем, могут посещать баню и купаться в проруби, но с осторожностью. Не следует сильно перегреваться или переохлаждаться, поскольку происходит сильное давление на сосуды.

Собеседница RT объяснила, что при нахождении в бане или сауне более 10 минут, происходит расширение сосудов. Если же сразу после этого прыгнуть в прорубь, сосуды резко сузятся, что крайне вредно для здоровья.

В связи с этим, Лапа посоветовала сначала облиться тёплой водой, чтобы не произошло резкого перепада температур.

Также терапевт призвала пройти обследование, прежде чем начинаться закаляться. Стоит сходить к врачу и сдать анализы, чтобы понимать, насколько организм готов к таким нагрузкам. К сожалению, нередки случаи, когда закаливание без подготовки приводило к трагичным последствиям.

В заключение врач рассказала, что после первого погружения в прорубь следует насухо вытереться и очень тепло одеться, поскольку в переохлаждённом организме начинают активироваться вирусы, что может приводить к воспалительным процессам.

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#баня
#купание
#врач
#терапевт
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ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева
В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины
08 января 2024, 11:07

Фото: iStock/irene_rebrova

Двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Один из задержанных собирал сведения о местах расположения военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР. Впоследствии полученные данные передавались сотрудникам Службы безопасности Украины. Второй фигурант уголовного дела собирал информацию о сотрудниках правоохранительных органов региона, которые также были переданы украинским кураторам. Информация, содержащая сведения о военной технике и сотрудниках передавалась посредством мессенджеров или при личных встречах, уточнили в ФСБ.

В настоящее время возбуждено дело о шпионаже. Продолжается установление всех причастных к преступлению лиц.

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#фсб
#теракт
#лнр
#украина
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