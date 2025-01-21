Прокуратура выясняет причины ненадлежащей работы котельных в Рузе

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Рузская городская прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащей работы котельных и подачи отопления. Такое поручение дал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По имеющейся информации, в ночь на 20 января на территории Рузского городского округа произошло технологическое нарушение на теплосети. В результате 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа остались без надлежащего теплоснабжения и горячей воды. В ходе проверки прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей организации, в том числе по обеспечению технического состояния систем отопления и водоснабжения», – отметили в ведомстве.Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко сообщил, что ночью произошла утечка на теплосети. На месте работают 20 специалистов и семь единиц техники. По словам Пархоменко, ремонтные работы продолжатся до 21 часа.
В связи с допущенными нарушениями городская прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей компании. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение в обеспечении населения коммунальными услугами.
Кроме того, городская прокуратура контролирует сроки восстановления подачи тепла и водоснабжения, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы.
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Лора Луганская