Ранний брак, смерть жены и семейное счастье с молодой: судьба и любимые женщины Никиты Михалкова

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Сергей Михалков — несомненно выдающаяся личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом, прежде всего детским писателем — кто не знает его «Дядю Стёпу»! Сергей Владимирович писал сценарии к фильмам и мультфильмам, он работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
И, конечно, нельзя не упомянуть, что он является одним из авторов гимна СССР (в 1970 Михалков подготовил новую редакцию), а также написал гимн современной России. Сергей Владимирович прожил долгую, непростую, но интересную жизнь. «Радио 1» представляет некоторые страницы его личной истории (по книге писателя «Что такое счастье»).
Во время работы над гимном СССР Сергей Владимирович встречался с Иосифом Сталиным. Однажды он запретил Михалкову заикаться.
Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)
Впрочем, такой дефект речи имел свои преимущества. Так, в школе у доски будущий литератор начинал театрально заикаться, если не был готов к уроку. Преподаватели жалели мальчика и ставили ему четвёрку автоматом.
Гимн Советского Союза Сергей Михалков создавал вместе с писателем Эль-Регистаном (настоящее имя — Габриэль Аршакович Уреклянц). Интересно, что ещё до начала работы над текстом Габриэлю Аршаковичу приснился сон, что они с Сергеем Владимировичем стали авторами главной песни страны. Проснувшись утром, Эль-Регистан даже записал на лист несколько фраз из приснившегося текста: «Дружба народов», «Великая Русь».
Осенью 1943 года авторов гимна вызвали на встречу с Климентом Ворошиловым. Знаменитый полководец сообщил, что их текст понравился Сталину.
В своей книге Сергей Владимирович рассказал и о личной жизни. Его первой супругой стала писательница Наталья Кончаловская, она была старше Михалкова на 10 лет. До встречи с поэтом Кончаловская успела пожить в США вместе с первым мужем Алексеем Богдановым. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом браке родилась дочь Екатерина.
Наталья Петровна очень сильно сомневалась, когда 23-летний Михалков сделал ей предложение. Однако Сергей Владимирович смог убедить Кончаловскую. Они поженились в 1936 году, дочь супруги Екатерину Михалков удочерил. Сергей Владимирович и Наталья Петровна прожили вместе 52 года. У них родились двое сыновей, впоследствии ставшие знаменитыми режиссёрами — Никита Михалков и Андрей Кончаловский.
Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)
Второй раз он женился в 1997 году, спустя 9 лет после смерти Натальи Кончаловской. Его супругой стала Юлия Субботина. На тот момент Михалкову было 84 года, Юлии — 36 лет. Новая избранница писателя окружила его заботой.
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Как Сталин запретил Михалкову заикаться
Во время работы над гимном СССР Сергей Владимирович встречался с Иосифом Сталиным. Однажды он запретил Михалкову заикаться.
«С Молотовым это сработало. Я поручил ему перестать заикаться… Он и перестал!» — сказал Сталин.Кстати, Михалков начал заикаться ещё в детстве: у няни на прогулке случайно укатилась и перевернулась коляска, в которой он находился. Сергей Владимирович сильно испугался и стал заикаться.
Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)
Впрочем, такой дефект речи имел свои преимущества. Так, в школе у доски будущий литератор начинал театрально заикаться, если не был готов к уроку. Преподаватели жалели мальчика и ставили ему четвёрку автоматом.
Эль-Регистан увидел гимн СССР во сне
Гимн Советского Союза Сергей Михалков создавал вместе с писателем Эль-Регистаном (настоящее имя — Габриэль Аршакович Уреклянц). Интересно, что ещё до начала работы над текстом Габриэлю Аршаковичу приснился сон, что они с Сергеем Владимировичем стали авторами главной песни страны. Проснувшись утром, Эль-Регистан даже записал на лист несколько фраз из приснившегося текста: «Дружба народов», «Великая Русь».
Осенью 1943 года авторов гимна вызвали на встречу с Климентом Ворошиловым. Знаменитый полководец сообщил, что их текст понравился Сталину.
«Только не зазнавайтесь, — сказал Ворошилов. — Будем продолжать работать с вами».
Две любимые женщины
В своей книге Сергей Владимирович рассказал и о личной жизни. Его первой супругой стала писательница Наталья Кончаловская, она была старше Михалкова на 10 лет. До встречи с поэтом Кончаловская успела пожить в США вместе с первым мужем Алексеем Богдановым. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом браке родилась дочь Екатерина.
Наталья Петровна очень сильно сомневалась, когда 23-летний Михалков сделал ей предложение. Однако Сергей Владимирович смог убедить Кончаловскую. Они поженились в 1936 году, дочь супруги Екатерину Михалков удочерил. Сергей Владимирович и Наталья Петровна прожили вместе 52 года. У них родились двое сыновей, впоследствии ставшие знаменитыми режиссёрами — Никита Михалков и Андрей Кончаловский.
«В первом браке я был на 10 лет младше жены, во втором — на 47 старше», — признавался Сергей Владимирович.
Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)
Второй раз он женился в 1997 году, спустя 9 лет после смерти Натальи Кончаловской. Его супругой стала Юлия Субботина. На тот момент Михалкову было 84 года, Юлии — 36 лет. Новая избранница писателя окружила его заботой.
«Если бы не Юлия, меня бы давно уже не было», — нередко говорил Михалков.Сергей Владимирович умер 27 августа 2009 года от отёка лёгких. Похоронили литератора на Новодевичьем кладбище. В 2014 году в Москве, на Поварской улице (с 1951 года здесь жил писатель), был открыт памятник Сергею Михалкову. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
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Анастасия Чубина