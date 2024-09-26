Рыбалка в Подмосковье 2024: где бесплатно ловить рыбу, лучшие места

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В 2024 году Московская область предлагает идеальные условия для любителей рыбалки и отдыха на природе. Увлекательное занятие вдали от городской суеты — ловля рыбы в живописных водоёмах региона — позволит насладиться красотой природы и захватывающим процессом ловли рыбы.
Где можно ловить рыбу в Подмосковье
В Московской области множество мест для рыбалки. Редакция «Радио 1» расскажет о лучших из них.
1. Истринское водохранилищеИстринское водохранилище является одним из крупнейших и старейших водоёмов Подмосковья, расположенных на северо-западе региона на реке Истра. Благодаря своему удобному расположению недалеко от Москвы, оно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. В этом водохранилище можно встретить различные виды рыб, такие как судак, щука, окунь, уклейка, плотва, краснопёрка и карась. Одно из самых популярных мест для рыбалки находится на берегу со стороны деревень Дьяково и Рождествено.
2. Рузское водохранилищеРузское водохранилище весьма популярно среди рыбаков. Оно расположено на северо-западе Московской области, примерно в 130 километрах от Москвы. В Рузском водохранилище обитают различные виды рыб, такие как лещ, щука, судак, окунь, плотва, ёрш, уклейка, густера, краснопёрка и налим.
3. Озеро СенежОзеро Сенеж — популярное место для рыбалки в Московской области. Оно находится в Солнечногорском районе и является самым старым из подмосковных водохранилищ. В нём обитают различные виды рыб, такие как судак, лещ, окунь, карп, плотва, щука и ёрш.
4. Можайское водохранилищеМожайское водохранилище — это крупный искусственный водоём в Московской области. Водохранилище популярно среди рыбаков и отдыхающих. Здесь обитают более 30 видов пресноводной рыбы, включая леща, густера, щуку, окуня, судака, окуня.
5. Клязьминское водохранилище.Один из крупнейших искусственных водоёмов Подмосковья. Летом сюда приезжает много отдыхающих, чтобы насладиться чистой водой и живописной природой. Здесь можно поймать окуня, плотву, ерша, подлещика, леща, сома и щуку.
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Где нельзя ловить рыбу в Московской областиТем не менее есть территории, где рыболовы не смогут насладиться любимым занятием и поймать рыбу.
Вблизи реки Волги на расстоянии менее одного километра от плотины в городе Дубна ниже по течению, за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла, в Пестовском водохранилище, в акватории Березовых островов на расстоянии менее пятисот метров от уреза воды, существуют ограничения на рыбалку.
В пределах расстояния менее ста метров от уреза воды и менее пятисот метров в обе стороны от административных границ деревни Драчево также действуют запреты на ловлю рыбы. Ограничения распространяются и на залив Красная Горка, реку Лутосню и её притоки в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов, а также на акваторию Костяевских островов на расстоянии менее ста метров от уреза воды.
Какую рыбу можно поймать в ПодмосковьеОсень — прекрасное время для рыбалки в Подмосковье. В этот период многие виды рыб начинают активно кормиться перед зимой, что делает рыбалку более успешной.
ЩукаОдна из самых желанных трофеев для многих рыболовов. Ловить её лучше всего на спиннинг с использованием различных приманок, таких как блесны, воблеры и джиг-головки.
ОкуньЕщё один популярный объект ловли осенью. Ловить окуня можно на различные приманки, такие как вертушки, воблеры, вибы и так далее.
СудакЭта хищная рыба активна осенью. Наиболее оптимальные приманки для судака блёсны, виброхвосты и твистеры. Судак предпочитает глубокие места с течением, поэтому стоит искать его на ямах и перекатах.
ЛещЛовить его лучше всего на фидерную снасть с использованием различных насадок, таких как кукуруза, горох, черви и опарыши.
КарпЛовить карпа лучше всего на поплавочную удочку или фидерную снасть с использованием различных насадок, таких как кукуруза, горох, черви и опарыши.
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Какую рыбу нельзя ловить в ПодмосковьеОднако в Московской области запрещено некоторые виды рыб, так как они занесены в региональную красную книгу. Среди них:
- подкаменщик;
- хариус;
- обыкновенный сом;
- жерех;
- чехонь;
- волжский падуст;
- быстрянка;
- белоглазка;
- синец;
- стерлядь;
- минога.
Правила рыбалки в Московской областиДля сохранения природных богатств и обеспечения комфортной рыбалки для всех необходимо соблюдать определённые правила и ограничения.
Сроки запрета на рыбалку. В Московской области установлены сроки запрета на рыбалку, связанные с нерестом рыбы и охраной её популяции. В период с 1 апреля по 10 июня запрещается ловить рыбу на всех рыбохозяйственных водоёмах области. Также существуют отдельные запретные периоды для отдельных видов рыб, например, щуки и судака.
Разрешённые способы ловли. В Московской области разрешены различные способы ловли рыбы, такие как спиннинг, фидер, поплавочная удочка и другие. Однако есть ограничения по количеству крючков на одну удочку — не более двух.
Ограничения по размеру рыбы. Существуют определённые размеры рыбы, которую можно выловить без нарушения правил. Например, для щуки минимальный размер составляет 35 см, для судака — 40 см, а для леща — 25 см. Если рыба меньше указанных размеров, её следует отпустить обратно в воду.
Места для рыбалки. В Московской области есть специальные места для рыбалки, где можно ловить рыбу без ограничений. Эти места обозначены специальными знаками и указателями. Также можно рыбачить на платных водоёмах, где предоставляются услуги по аренде снастей и лодок.
Ответственность за нарушение правил. За нарушение правил рыбной ловли в Московской области предусмотрена административная ответственность. Штрафы могут варьироваться от нескольких тысяч рублей до лишения права на рыбалку на определённый срок.
Соблюдение правил рыбной ловли в Московской области поможет сохранить природные богатства региона и обеспечит комфортное времяпрепровождение для всех любителей рыбалки.
Фото: istockphoto / kostik2photo
Платная рыбалка в ПодмосковьеПлатная рыбалка в Подмосковье становится всё популярнее благодаря комфортным условиям, безопасности, разнообразию рыбы, аренде оборудования, экологическому контролю, круглогодичному доступу и обучающим сессиям для начинающих. Это идеальный вид отдыха для любителей природы и рыбалки.
Например, на 29 км по Новорижскому шоссе есть клуб, в котором можно поймать карпа, сазана, линя, белого амура, щуку, окуня, карася и другие виды рыб.
Другая база отдыха расположена в Лотошинском районе и окружена сосновым лесом и рекой Лашуткой. Здесь предлагаются различные типы беседок и безлимитная рыбалка. На территории базы можно поймать карпа, форель, щуку, осетра, линя и других рыб.
Ещё одна рыболовная база находится в Волоколамском городском округе и предлагает два пруда для ловли. Рыбалка возможна только при наличии путёвки, а весь улов подлежит обязательному взвешиванию. На базе разрешено использовать спортивные снасти и ловить окуней, щук, карасей, форель и других рыб.
Бесплатная рыбалка в Московской областиПодмосковье — идеальное место для любителей рыбалки, поскольку здесь расположено множество водоёмов, где можно ловить рыбу без каких-либо затрат. В местных водах обитает множество различных видов рыб, благодаря чему вы сможете насладиться разнообразием и красотой природы. Таким образом, бесплатная рыбалка в Московской области — это прекрасный вариант для тех, кто стремится сэкономить и получить удовольствие от ловли рыбы на свежем воздухе.
Когда лучше идти на рыбалкуВремя суток, время года, приливы и отливы, погода — всё это влияет на клёв рыбы.
Раннее утро и вечер — лучшее время для ловли рыбы.
Весной и летом клёв рыбы улучшается, особенно в утренние и вечерние часы.
Осенью клёв рыбы снижается, но остаётся хорошим в сумерках и ночью.
Зимой клёв рыбы минимален, но некоторые виды рыб продолжают клевать.
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Дайана Хусинова