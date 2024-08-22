Российские учёные научились прогнозировать магнитуду техногенных землетрясений

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Исследователи Университета МИСИС научились предсказывать магнитуду землетрясений, вызванных человеческой деятельностью на территориях освоения недр и земной поверхности.
Так, учёным удалось выяснить, что чем больше энергии в земной коре, тем сильнее может быть реакция на техногенное воздействие.
Ранее российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.
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«Мы используем научную концепцию, предполагающую наличие в земной коре особого слоя переменной мощности, в котором породы находятся в предельно напряженном состоянии. Понимание этих процессов имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов», — пояснил в беседе с Газета.ру профессор кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ МИСИС Андриан Батугин.
Ранее российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.
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Мелисса Тимофеева