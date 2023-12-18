Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

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Экономист Светлана Сазанова заявила, что установить в газифицированных квартирах газоанализаторы могут сами жильцы, с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт. Об этом пишет «Прайм».
Такое предложение депутатов Госдумы РФ связано с реакцией на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий подключения и обслуживания. В настоящее время обсуждается вариант оплаты приборов из взносов за капремонт, добавила специалист.
Сазанова пояснила, что основная часть газового оборудования изношена минимум на две трети. В случае, если установка анализаторов вызовет подорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий всё-равно будет выше, подчеркнула эксперт.
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«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян