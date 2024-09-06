Rutube перестал работать из-за крупной атаки хакеров

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Крупнейшая за последние два года DDoS-атака обрушилась на российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщила пресс-служба платформы после жалоб пользователей на массовые сбои.
Сбои в работе Rutube начали фиксировать вечером 6 сентября. Больше всего сообщений от пользователей поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.
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«Специалисты уже работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – цитирует комментарий пресс-службы ТАСС.
Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.
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Лия Мурадьян