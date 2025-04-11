Случилась беда: 8-летнему сыну сотрудника Росгвардии Никите требуется срочное лечение. Как помочь ребенку?

Фото: Александр Семыкин и его сын Никита
Росгвардейцы ежедневно охраняют покой жителей Москвы и Московской области, защищают нас от преступников и дебоширов. Теперь настало время помочь одному из сотрудников Егорьевского филиала Росгвардии: в семье старшего лейтенанта Александра Семыкина беда — его восьмилетний сын Никита с рождения страдает от миопатии, из-за чего мальчик не может ходить.
Никите требуется постоянный уход: рядом с ним всегда его мама Мария. Одна из столичных клиник готова принять Никиту, но сумма лечения слишком велика — 1 млн 610 тысяч рублей. К тому же, Мария и Александр воспитывают ещё одного ребёнка, таких денег в семье просто нет.
Давайте поможем Никите и соберём необходимую сумму денег. Вся информация ниже — на фотографии.
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Давайте поможем Никите и соберём необходимую сумму денег. Вся информация ниже — на фотографии.
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Анастасия Чубина