Стало известно, как себя чувствует болеющий раком король Карл

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Во время деловой встречи с бизнесменами в Йоркшире король Карл, страдающий онкологическим заболеванием, прокомментировал свое состояние, что случается крайне редко.
На вопрос о самочувствии от Сафины Хан, одной из участниц беседы, монарх поднял два больших пальца вверх, дополнив ответом:
В настоящий момент Король Карл проживает в Виндзорском замке. Рак у него выявили в феврале минувшего года после операции на простате.
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«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути».Хотя это заявление обрадовало подданных, многие сомневаются в полной правдивости слов короля-оптимиста, известного привычкой скрывать плохое самочувствие. Так, в 2024-м он настоял на поездке в Австралию, рискнув прервать лечение. А в апреле 2025-го он отправился в Италию, несмотря на недавнюю госпитализацию из-за побочных эффектов химиотерапии.
В настоящий момент Король Карл проживает в Виндзорском замке. Рак у него выявили в феврале минувшего года после операции на простате.
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Лидия Пономарева