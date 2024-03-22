ТАСС: СК завершил предварительное следствие по делу Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей СК.
Размер легализованных похищенных средств в деле Елены Блиновской увеличен с 43 до более 700 млн рублей. В окончательной редакции обвинения супругам Блиновским также вменяется неуплата налогов на сумму более 900 млн рублей и два эпизода неправомерного оборота средств платежей.
Как подчеркнули правоохранители, позиция самой Блиновской «в этой связи также немного изменилась»: на данный момент она считает себя виновной лишь в неуплате налогов. При этом её адвокаты Иван Морозов и Наталья Сальникова заявляют, что амнистия за дробление бизнеса, о которой сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, может освободить создательницу «Марафона желаний» от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов — однако от выплат её это все равно не освобождает.
Напомним, что блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.
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Как подчеркнули правоохранители, позиция самой Блиновской «в этой связи также немного изменилась»: на данный момент она считает себя виновной лишь в неуплате налогов. При этом её адвокаты Иван Морозов и Наталья Сальникова заявляют, что амнистия за дробление бизнеса, о которой сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, может освободить создательницу «Марафона желаний» от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов — однако от выплат её это все равно не освобождает.
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