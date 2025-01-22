Тепло после коммунальной аварии в Рузе подано в 54 дома

Видео: ТГ-канал Николая Пархоменко
Тепло после прорыва на магистральных сетях на эту минуту подано в 54 дома Рузского городского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.
Тепло подали по адресам: Руза, Северный микрорайон, д.2,3,4 , 5, 6, 12; Федеративная, ул., д.11,13,д.13- стр.1, 15, 21 , 23, пр-д Базарный, д. 2; пр-д Федеративный, д.10,7,9; Революционная ул., д. 20,21,22,24,26,28; ул. Солнцева, д.22,24; ул. Ульяновская, д.10, 2,5,6,8; Федеративная, ул., д.10,12,2,4,6,8; пр-д Федеративный, д.12; Революционная ул., д. 16, 18; тер. Микрорайон, д.1,10,11,12,13, 16а, 16б, 17,18,2,20,3; ул. Гладышева, д.1, 3а, 5а, 6.
Он добавил, что всю ночь последствия ЧП в Рузе устраняли шесть аварийных бригад. Сейчас они продолжают работу. Основная проблема – авария в третьем центральном тепловом пункте.
В городе начал работу единый колл-центр. Он будет работать, пока тепло не придёт в каждую квартиру. Заявки можно оставить по телефону +7 (496) 275-17-01. Также продолжает работу диспетчерская служба: +7 (963) 775-78-88.
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«Мы ожидаем, что в течение трёх – четырёх часов батареи в этих домах станут тёплыми», – написал Пархоменко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что всю ночь последствия ЧП в Рузе устраняли шесть аварийных бригад. Сейчас они продолжают работу. Основная проблема – авария в третьем центральном тепловом пункте.
«Ночью у магазина «Дикси» на трассе А-108 мы обнаружили большую утечку. Сейчас меняем повреждённый участок трубы длиной 1,2 м. После этого запустим и третий ЦТП. Поэтому, к сожалению, пока без отопления остаются дома по улицам Почтовая, Социалистическая, Колесникова и Новая. Рассчитываем, что тепло в эти дома поступит не позднее 18 часов», – добавил глава городского округа.По словам Пархоменко, для подстраховки муниципальные власти совместно с правительством Московской области и аварийно-восстановительной службой привезли блочно-модульную котельную и подключили к третьему ЦТП. Этот резервный источник поможет быстрее подать тепло в квартиры. Котельная уже смонтирована, завершается её подключение к электроснабжению.
В городе начал работу единый колл-центр. Он будет работать, пока тепло не придёт в каждую квартиру. Заявки можно оставить по телефону +7 (496) 275-17-01. Также продолжает работу диспетчерская служба: +7 (963) 775-78-88.
Управляющие компании и слесари работают в каждом доме. Желающие получить обогреватель также могут обратиться на горячую линию. «Что касается перерасчёта, то он обязательно будет сделан в автоматическом режиме. Если этого не произойдёт, следует также позвонить в единый колл-центр администрации», – заключил Пархоменко.Он ещё раз принёс жителям извинения за неудобства и заверил, что власти муниципалитета стараются решить проблему как можно быстрее.
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Лора Луганская