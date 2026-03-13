У российских фермеров массово уничтожают скот под видом борьбы с инфекцией

13 марта 2026, 11:55

Фото: iStock/Smederevac

В нескольких регионах России начали массово изымать и уничтожать коров из частных хозяйств из-за подозрения на пастереллёз. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза.





Как сообщает «SHOT Проверка», о массовом убое животных заявили фермеры из Пензенской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. Владельцы хозяйств утверждают, что сотрудники ведомств изымают скот под предлогом заражения пастереллёзом — инфекцией, которая может передаваться человеку и вызывать воспаление лёгких. При этом, по словам фермеров, подтверждающие документы им не показывают.



Жители нескольких населённых пунктов записали обращения с просьбой о помощи и опубликовали их в интернете. Фермер из села Приволье Пензенской области рассказал, что у него забрали 128 коров. По его словам, животных признали заражёнными без предоставления результатов анализов. Попытки пожаловаться в региональные структуры Минсельхоза и Роспотребнадзор результата не дали.



