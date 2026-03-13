У российских фермеров массово уничтожают скот под видом борьбы с инфекцией
В нескольких регионах России начали массово изымать и уничтожать коров из частных хозяйств из-за подозрения на пастереллёз. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза.
Как сообщает «SHOT Проверка», о массовом убое животных заявили фермеры из Пензенской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. Владельцы хозяйств утверждают, что сотрудники ведомств изымают скот под предлогом заражения пастереллёзом — инфекцией, которая может передаваться человеку и вызывать воспаление лёгких. При этом, по словам фермеров, подтверждающие документы им не показывают.
Жители нескольких населённых пунктов записали обращения с просьбой о помощи и опубликовали их в интернете. Фермер из села Приволье Пензенской области рассказал, что у него забрали 128 коров. По его словам, животных признали заражёнными без предоставления результатов анализов. Попытки пожаловаться в региональные структуры Минсельхоза и Роспотребнадзор результата не дали.
Местные жители также заявляют, что после убоя туши животных некоторое время лежали на улице рядом с жилыми домами. Могильник для них выкопали недалеко от деревни, а утилизацию начали только спустя несколько дней.
Похожие ситуации, по словам фермеров, происходят и в других регионах. Например, в селе Козиха Новосибирской области, где многие жители живут за счёт сельского хозяйства, уничтожение скота лишило людей основного источника дохода.
После сообщений о массовом убое животных Следственный комитет начал проверку действий региональных органов Минсельхоза. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение ветеринарных и санитарных правил.