В Котельниках провели тренировку по эвакуации из спорткомплекса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники
На базе спорткомплекса «Котельники» прошла тренировка по эвакуации и отработке навыков действия при возникновении пожара. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В рамках тренировки прошла проверка знаний и действий персонала и посетителей комплекса при возникновении непредвиденных ситуаций.
Стоит подчеркнуть, что основной целью тренировок является отработка с работниками последовательности их действий при пожаре, чтобы в стрессовой ситуации избежать паники и ошибок.
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«Возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировочных эвакуациях. На этой тренировке работников обучили сообщать о возгорании, тушить очаг пожара, предотвращать распространение огня и организованно выходить из здания», — отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева