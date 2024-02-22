В Лондоне состоялось заседание суда по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа

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В Лондоне прошли слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но решение пока не принято, сообщает The Independent.
В публикации говорится, что одной из возможностей предотвратить экстрадицию Ассанжа в США является обращение в Европейский суд по правам человека. При этом, согласно материалу, судья примет решение по итогам конференции позднее.
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Александр Климов