В Пентагоне назвали сроки передачи Киеву первых самолётов F-16

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Западные страны планируют передать Украине истребители F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер.
«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение лётчиков, подготовку техников, а также инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна западная коалиция», — заявила Уолландер.Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.
Спикер ВСУ добавил, что, если к имеющимся четырём типам советских самолётов, имеющимся в распоряжении Воздушных сил Украины, добавится ещё F-16, это неминуемо приведёт к возникновению дополнительных сложностей, вызванных необходимостью содержать и обслуживать разные типы самолётов.
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Артем Путинцев