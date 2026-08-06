В Петербурге вырос спрос на некоторые категории молочной продукции

06 августа 2026, 12:37

В Петербурге вырос спрос на десерты и греческие йогурты

Фото: iStock/Oleg_0

Аналитики компании «Логика молока» рассказали про предпочтения жителей Петербурга. Выяснилось, что за последнее время в городе вырос спрос сразу на несколько категорий молочной продукции. Об этом пишет «Петербургский Дневник».