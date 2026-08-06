В Петербурге вырос спрос на некоторые категории молочной продукции
Аналитики компании «Логика молока» рассказали про предпочтения жителей Петербурга. Выяснилось, что за последнее время в городе вырос спрос сразу на несколько категорий молочной продукции. Об этом пишет «Петербургский Дневник».
Потребление греческих йогуртов значительно возросло: за первые шесть месяцев оно увеличилось на 40%, достигнув 528 тонн. Другие молочные продукты также показали положительную динамику. Например, спрос на молочные десерты вырос на 21% и достиг 945 тонн, на безлактозную продукцию — на 25%, до 1249 тонн. Детские молочные коктейли стали покупать на 12% чаще, что составило 206 тонн. Продажи глазированных сырков увеличились на 137% и достигли 119 тонн.
В целом, за первое полугодие 2026-го самой быстрорастущей категорией молочной продукции стали глазированные сырки. Их покупки выросли на 79%. На втором месте оказались греческие йогурты, спрос на которые увеличился на 63% и достиг 7556 тонн.
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