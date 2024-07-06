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В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, об этом сообщили в пресс-службе Дмитровского городского округа.
5 июля Московскую область накрыл мощный ливень. В посёлке Поповское произошёл залповый сброс воды, с которым не справилась система перелива. Вода вышла через проезжую часть, спровоцировав обрушение дороги.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место происшествия вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.
Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги и ведут работы по обустройству альтернативного объездного пути к посёлку.
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место происшествия вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.
Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги и ведут работы по обустройству альтернативного объездного пути к посёлку.
«Ход работ держу на личном контроле», — сообщил Поночевный в своём Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева