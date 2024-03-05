В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области обнаружили посторонний предмет на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.
Из-за этого движение поездов на данном участке приостановлено.
Telergram-канал Baza опубликовал фотографию оставленного предмета.
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Из-за этого движение поездов на данном участке приостановлено.
«Пятого марта 2024 года на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на этом участке временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.Отмечается, что из-за этого пассажирские и пригородные поезда могут задержаться в ожидании возобновления движения.
Telergram-канал Baza опубликовал фотографию оставленного предмета.
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Артем Кузьмин