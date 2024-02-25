В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля

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Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба московского аэропорта.
Очевидцы же сообщали, что в зоне прилета терминала «C» образовалась большая очередь, и пассажиры нескольких рейсов не могут пройти паспортный контроль.
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