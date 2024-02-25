В столичном регионе 25 февраля ожидаются осадки и порывистый ветер

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Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед ожидают жителей столичного региона в последнее зимнее воскресенье, 25 февраля. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.
Температура в Москве днем составит от 0℃ до +2 ℃, ночью — около –3℃.
В Московской области днем ожидается от –2℃ до +3℃, ночью похолодает до –6℃.
Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
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В Московской области днем ожидается от –2℃ до +3℃, ночью похолодает до –6℃.
Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
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Ювелина Бернст