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В Центральном транспортном узле обновят около 400 поездов до 2030 года

28 февраля 2024, 21:12
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В стремлении обеспечить максимально комфортные условия для пассажиров, Российские железные дороги активно модернизируют свой подвижной состав и инфраструктуру. Региональный железнодорожный транспорт, не уступая столичным диаметральным линиям, в скором времени также обретет современный облик, соответствующий самым высоким стандартам качества, сообщает Дептранс Москвы
Опираясь на успешный опыт московских диаметров, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует масштабную трансформацию региональных железных дорог. Чтобы сократить интервалы движения и сделать поездки более комфортными, будут внедрены новые технологии и обновлена инфраструктура.

«Опыт Москвы показал, что для повышения популярности ж/д транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав. Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 млн человек», — сообщил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Особое внимание уделяется модернизации самих поездов. Пассажиры смогут оценить ряд инновационных и удобных решений: автоматическую систему климат-контроля для создания оптимального микроклимата в вагонах, розетки и USB-зарядки для подключения гаджетов и электронных устройств, специальные места для размещения велосипедов. На всех поездах будут установлены, разработанные физиологически удобные кресла.

Для производства новых поездов ЦППК планирует разместить крупные заказы у отечественных производителей, что не только обеспечит высококачественный подвижной состав, но и даст мощный импульс развитию отечественной машиностроительной отрасли. Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия эта сфера получит значительный виток развития.

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#поезд
#пассажиры
#цппк
#инфраструктура
#новые поездки
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На курортах Домбая, Архыза и Теберды возникла вспышка ротавирусной инфекции
28 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/Lazy_Bear

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии (КЧР), такие как Домбай, Архыз и Теберда, в настоящее время борются с эпидемией ротавирусной инфекции, которая беспокоит туристов.
Причинами этой вспышки считаются небезопасные источники воды и повторное использование одноразовой посуды, пишет Mash.
По словам экспертов, одной из основных причин эпидемии может быть привозная вода, использующаяся в горных районах. Если вода не проходит надлежащей очистки и обработки, она может содержать ротавирус, который вызывает такие симптомы, как диарея, рвота, повышенная температура и обезвоживание.

Другим фактором, способствующим вспышке, стало повторное использование одноразовой посуды на туристических кухнях. Гости видели, как персонал собирал пластиковые стаканчики и тарелки после принятия пищи и мыл их для повторной раздачи. Подобная практика создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, в том числе и ротавируса.

Эпидемия ротавируса привела к значительному увеличению числа обращений к врачам в Домбае. Сообщается, что в среднем 25-30 человек в день обращаются с симптомами ротавируса. Некоторые пациенты госпитализируются, в то время как другие лечатся дома.

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#вода
#вирус
#эпидемия
#туристы
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Производство легковушек в России выросло на 90% в январе
Росстат: в январе производство легковых авто в России выросло на 90%
28 февраля 2024, 19:19

Фото: iStock/microolga

Производство легковых автомобилей в России в январе этого года выросло на 90,1% в годовом выражении, достигнул 42,1 тысячи штук. Об этом сообщает Росстат.
Вместе с тем, в сравнении с показателями декабря прошлого года, выпуск автомобилей сократился на 2,4%.

Согласно статистике производство грузовых авто в январе также выросло в 2,2 раза в годовом выражении, но уменьшилось на 22,6% по сравнению с декабрём. В общей сложности за первый месяц этого года было произведено 12,9 тысяч единиц грузовой техники.

А вот выпуск автобусов, масса которых не превышает пяти тонн, сократилось на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% по сравнению с декабрём. Всего за январь было выпущено 1,2 тысячи автобусов.

Производство другой категории автобусов (массой более пяти тонн) в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, но сократилось в сравнении с последним месяцем 2023 года на 39,5% – до 987 штук.

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#автомобили
#производство
#россия
#росстат
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Полина Гагарина отказалась спеть гимн России перед матчем России и Сербии
28 февраля 2024, 19:09

Фото: istock / batuhan toker

Российская певица Полина Гагарина не сможет исполнить государственный гимн перед началом футбольного матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Причиной отказа стала невозможность перенести ранее запланированное мероприятие. Еще в ноябре прошлого года Гагарина подписала контракт на выступление в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно она получила приглашение исполнить гимн России перед стартовым свистком игры, однако выяснилось, что эти мероприятия невозможно совместить по времени.

Организаторы попытались скорректировать расписание, чтобы Гагарина могла выступить и на матче, и на корпоративе, однако заказчики корпоративного мероприятия отказались идти на уступки и пригрозили применением штрафных санкций по договору.
Поэтому певице пришлось отказаться от выступления на стадионе «Динамо». Организаторы матча срочно ищут замену певице, но пока неизвестно, кто удостоится чести исполнить гимн России.

«Московский комсомолец» обратился к музыкальному критику Сергею Соседову, задав тот же вопрос. Соседов заметил, что гимн могла бы отлично исполнить Лариса Долина. Заменить артистку также могли бы Анастасия Макеева или Анастасия Спиридонова. Критик сказал, что любая певица, работавшая в жанре «мюзикл», сможет заменить Полину Гагарину.

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#мюзикл
#игры
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В Подмосковье с начала года появилось 1 725 камер системы «Безопасный регион»
28 февраля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

С начала года в Подмосковье установили 1 725 видеокамер системы «Безопасный регион». Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Камеры размещены на различных объектах – от социальных и коммерческих до транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей и крупных дорожных развязок», – говорится в сообщении.
Камеры применяют для обеспечения безопасности и порядка в регионе, контроля хода строительства объектов

Кроме того, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. С их помощью он, например, следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю и подсчитывает посетителей парков.


Подробную информацию о системе можно найти на сайте.

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#подмосковье
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В Московской области расширят условия экологической акции «Поймай мусоровоз»
28 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с 1 марта расширят условия акции «Поймай мусоровоз». Помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» теперь может стать мультилифт, то есть мусоровоз с прицепом, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.
«Если мусоровоз на ходу теряет мусор, жители могут снять видео, на котором будут зафиксированы сам факт и номер транспортного средства. Необходимо указать дату, место, свой контактный номер, а затем отправить видео в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru», – рассказали в министерстве.
Первый приславший фото или видео с нарушением получит вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, акция направлена на соблюдение правил вывоза отходов, их сортировки и переработки. Она проводится только на территории обслуживания региональных операторов «Группы ЭкоЛайн» в городских округах Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Шатура, Солнечногорск, Клин и частично – Химки.

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#московская область
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«Наркотики, животные и еда»: Что нельзя приносить на послание Путина
На послание Путина нельзя проносить еду, алкоголь, вейпы и животных
28 февраля 2024, 18:10

Фото: сайт Кремля

Участники послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не смогут взять с собой животное, бытовую химию, еду и наркотики, при этом разрешаются зажигалки и лекарства. Об этом пишет РИА Новости.
В списке запрещенных предметов значатся оружие, колющие и режущие предметы, наркотические и токсические вещества. Кроме того, на послание Путина нельзя приносить пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.

Бытовую химию также придется оставить дома, так как пронести ее на мероприятие не получится. Вейпы, флаги, плакаты и еду тоже придется оставить за пределами мероприятия.

Аудио- и видеоаппаратуру разрешено проносить только представителей аккредитованных СМИ.

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#послание
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В Луховицах благоустроят парк им. Ивана Воробьёва
28 февраля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство парка культуры и отдыха имени Ивана Воробьёва проведут в Луховицах в текущем году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В парке установят современные входные группы, оборудуют спортивные зоны, благоустроят пространства для прогулок и организуют зону для проведения массовых мероприятий. На территории парка предусмотрены также зоны отдыха, где люди смогут проводить время в тени деревьев», — говорится в сообщении.
В программу благоустройства парка входит также создание скейт-парка и универсальных спортивных площадок.

Программа «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в Московской области, является частью национального проекта «Жильё и городская среда».

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#министерство благоустройства мо
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Кандидаты в президенты России рассказали, чем закончится СВО
Кандидаты в президенты: завершение спецоперации должно быть на условиях России
28 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/macky_ch

Представители от политических партий третий день участвуют в дебатах. Участники предвыборной кампании рассказали на каких условиях и чем закончится специальная военная операция на Украине.
Полный разгром Украины и проведение переговоров на условиях Москвы – такой исход событий предсказал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Он также отметил, что после завершения СВО наступит долгожданный мир.

Россия не начинала войну, но она ее завершит, уверен кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также отметил, что у страны есть все возможности для того, чтобы это сделать.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться. Он также отметил, что мир должен быть установлен на условиях РФ, так как заморозка конфликта никому не нужна.

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#всу
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Восемь детей-сирот из Подольска получили сертификаты на жильё
28 февраля 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Сертификаты на покупку квартиры вручили восьми детям-сиротам из Подольска, теперь они смогут приобрести себе жильё в любом подмосковном городе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята из Подольска получили сертификаты одними из первых в этом году. Отмечу, что дети-сироты чаще выбирают именно не квартиру, а жилищный сертификат, так как с ним выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Она добавила, что всего в этом году планируется обеспечить жильём свыше 760 детей-сирот.

Сертификат на жильё дети-сироты в Московской области могут получить по достижении 18 лет. При этом, чтобы защитить молодых покупателей от мошенничества, деньги на покупку жилья будут перечисляться сразу на счёт покупателя. Есть и ещё одно ограничение: первые три года с купленной квартирой нельзя будет проводить никакие сделки.

В ведомстве также напомнили, что дети-сироты могут выбрать не сертификат, а жильё, тогда квартиры им подберут представители администрации их округов и вручат ключи.

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#подольск
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#квартиры
#сертификат
#минсоцразвития мо
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