В Центральном транспортном узле обновят около 400 поездов до 2030 года

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В стремлении обеспечить максимально комфортные условия для пассажиров, Российские железные дороги активно модернизируют свой подвижной состав и инфраструктуру. Региональный железнодорожный транспорт, не уступая столичным диаметральным линиям, в скором времени также обретет современный облик, соответствующий самым высоким стандартам качества, сообщает Дептранс Москвы
Опираясь на успешный опыт московских диаметров, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует масштабную трансформацию региональных железных дорог. Чтобы сократить интервалы движения и сделать поездки более комфортными, будут внедрены новые технологии и обновлена инфраструктура.
Особое внимание уделяется модернизации самих поездов. Пассажиры смогут оценить ряд инновационных и удобных решений: автоматическую систему климат-контроля для создания оптимального микроклимата в вагонах, розетки и USB-зарядки для подключения гаджетов и электронных устройств, специальные места для размещения велосипедов. На всех поездах будут установлены, разработанные физиологически удобные кресла.
Для производства новых поездов ЦППК планирует разместить крупные заказы у отечественных производителей, что не только обеспечит высококачественный подвижной состав, но и даст мощный импульс развитию отечественной машиностроительной отрасли. Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия эта сфера получит значительный виток развития.
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«Опыт Москвы показал, что для повышения популярности ж/д транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав. Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 млн человек», — сообщил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Для производства новых поездов ЦППК планирует разместить крупные заказы у отечественных производителей, что не только обеспечит высококачественный подвижной состав, но и даст мощный импульс развитию отечественной машиностроительной отрасли. Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия эта сфера получит значительный виток развития.
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Сергей Калугин