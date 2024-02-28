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В Твери бойцовская собака напала на девочку

28 февраля 2024, 11:10
Фото: iStick/Milan Krasula

Фото: iStick/Milan Krasula

В Заволжском районе Твери бойцовская собака кинулась на ребёнка. У девочки на руках была собака маленького размера. Видео нападения животного появилось в паблике «Осторожно: Тверь».
Как рассказали свидетели, девочка со своей маленькой собачкой шла по тротуару неподалеку от школы №53. Навстречу ей вышел мужчина с собакой бойцовской породы. Проходя мимо него, ребёнок взял своего питомца на руки. Хозяин большого пса хотел его придержать, но животное резко рванулось и тут же набросилось на щенка и его владелицу.

И ребёнок, и маленькая собака получили травмы. На помощь кинулась молодая девушка. Она спросила мужчину, почему его пёс гуляет без намордника, но тот только ухмыльнулся и быстро увёл свою собаку с места происшествия.


После того, как видео появилось в сети, Следственный комитет России по Тверской области и прокуратура начали проверку информации о нападении собаки на ребёнка. Девочке вызвали скорую помощь.Мужчину разыскивают.

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#нападение
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В Домодедове измученная живодёрами овчарка ищет новых хозяев
28 февраля 2024, 11:27

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Анастасия Сараева

В Домодедове ищут будущих хозяев для измученного живодёром пса Джека. В июле прошлого года неравнодушная жительница города Людмила Длугина нашла щенка овчарки на разделительной полосе Каширского шоссе.
После пяти операций пса вакцинировали и выдали ветеринарный паспорт. Долгое время он проходил полный курс лечения в стационаре Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Предположительный возраст Джека – год.
«Несмотря на юный возраст, он пережил много боли и предательства. Бывшие хозяева били пса, мы нашли его с удушающей верёвкой на шее. Сейчас он здоров, вакцинирован, имеет ветеринарный паспорт и готов переехать к любящим хозяевам», – рассказала Кузьмина.
На лечение Джека жители собрали более 200 тысяч рублей, и сбор продолжается. Впереди у него – последний приём, на котором сделают рентген и посмотрят, как срослись кости.

Проблем с питанием нет: щенок ест мясные каши, овощи и фрукты, сухой корм. Сейчас обучается дисциплине на тренировочной площадке.

Помочь Джеку и узнать информацию у представителя Марии Кузьминой можно по телефону 7 (906) 047-87-63.

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#домодедово
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В Подмосковье стартует приём заявок на участие в конкурсе «Семья года»
28 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» начнётся в Московской области 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Всероссийский конкурс «Семья года» уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают около ста наших семей, занимая призовые места», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Золотая семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Конкурс направлен на распространение положительного семейного опыта и повышение престижа семейных ценностей.

Заявки на участие будут приниматься до 14 апреля включительно. Желающим подать заявку следует обратится в администрацию своего городского округа или позвонить по номеру 122, добавочный 6.

Более подробная информация о конкурсе размещена сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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#московская область
#подмосковье
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Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
28 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/artisteer

Вступивший в силу 25 февраля федеральный закон предусматривает конфискацию имущества лиц, признанных виновными в распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ) или в публичных призывах к подрывной деятельности против государства (ст. 280.4 УК РФ). Об этом пишет ТАСС.
По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, такое нововведение будет способствовать снижению числа подобных правонарушений и сокращению манипуляций лживыми новостями.

Кроме конфискации, осуждённым за распространение фейков также будут лишать специальных званий, воинских или почетных наград и государственных наград. Аналогичные санкции предусмотрены за дискредитацию российской армии, призывы к экстремизму, посягательства на территориальную целостность России и прочие преступления, угрожающие безопасности государства.

Внедрение таких мер направлено на борьбу с распространением заведомо ложной информации и противодействием попыткам дестабилизации ситуации в стране. Ожидается, что жёсткие наказания послужат сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей закона. Эксперты также отмечают, что новый закон соответствует международной практике борьбы с распространением ложных сведений и призывов к антигосударственной деятельности. Подобные меры предпринимаются во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании и Германии.

14 февраля закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал глава государства Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в своем Telegram-канале, что «каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества».
#закон
#наказание
#фейки
#вс рф
#имущество
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Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым
28 февраля 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Передает РИА Новости.
Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Во время церемонии службу несет почетный караул. Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 23 февраля в Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.

Напомним, Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.

Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.

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#дома
#рф
#служба
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В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора
28 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии совместно с ГК «Урбантех» планирует усовершенствовать систему контроля за перемещением строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль» в Подмосковье модернизируют в 2024 году.

«Мы ежегодно повышаем степень автоматизации процесса вынесения постановлений об административных наказаниях. Это существенно облегчает работу наших сотрудников и повышает эффективность борьбы с нелегальной транспортировкой отходов и незаконными свалками. — В этом году мы планируем еще больше усилить работу в этом направлении» — поделился министр Минэкологии Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что за 2023 год было увеличили число камер и добавили модуль «полный-пустой кузов» для более качественного определения потенциальных мест сброса мусора.

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#контроль
#тихон фирсов
#мониторинг
#мусор
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В Мытищах построят семиэтажный паркинг
28 февраля 2024, 10:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семиэтажный паркинг на 412 машин построят на территории жилого комплекса «Долина Яузы» в городском округе Мытищи, разрешение на реализацию проекта получил застройщик ГК «Самолёт», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь паркинга составит более 13 с половиной тысяч квадратных метров. 13 из 412 машиномест будут предназначены для маломобильных автомобилистов. Заехать в паркинг можно будет через автоматический шлагбаум. Автовладельцы смогут попасть на верхние этажи на лифте или по лестницам, которые будут с обеих сторон здания», — говорится в сообщении.
На первом этаже здания, помимо мест для машин, предусмотрены помещения для работников паркинга с туалетами и душем, технические помещения и пост охраны.

Ввести семиэтажный паркинг в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2025 года.

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#парковка
#мытищи
#минжилполитики мо
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В Париже украли ноутбук с планами безопасности Олимпийских игр
28 февраля 2024, 10:12

Фото: iStock/Brastock Images

В столице Франции произошла неприятная для городского управления ситуация: неизвестные похитили ноутбук и флеш-накопители USB с конфиденциальной информацией о мерах обеспечения безопасности во время ближайших летних Олимпийских игр.
Как сообщает телеканал BFM TV, потеря произошла вечером 26 февраля на Северном вокзале. Сотрудник мэрии Парижа по небрежности оставил свою сумку с техникой на полке над сиденьем в поезде, а обнаружил пропажу только во время пересадки.

Пропавшие устройства хранили ценные данные, касающиеся комплексного плана безопасности, разработанного городскими властями на период Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно планам, в обеспечении порядка на мероприятии будет задействовано около 2000 сотрудников правоохранительных органов, в основном муниципальных полицейских.

Пропавший ноутбук и флеш-накопители могут представлять серьезную угрозу безопасности предстоящей Олимпиады, поскольку содержат информацию о размещении сил правопорядка и других чувствительных данных.

Полиция приступила к расследованию инцидента и изучает записи с камер видеонаблюдения вокзала, чтобы установить личность предполагаемого похитителя. В дополнение к этому, городские власти объявили, что усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие кражи.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля 2024 года на Сене.

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#олимпиада
#франция
#безопасность
#информация
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В Подмосковье фельдшер купил квартиру в рамках «Социальной ипотеки»
28 февраля 2024, 09:55

Фото: istockphoto / Nuttawan Jayawan

«Социальная ипотека» помогла молодой семье переехать в собственную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Рустам Бекполатов работает фельдшером в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».

«Связать свою жизнь с медициной я решил еще в школе. Сначала пять лет ездил на «скорой». Два последних года — на «неотложке» <…> У нас пока нет детей. Мы взяли «однушку» на вторичном рынке и уже переехали. Так получилось, что мы не выбирали квартиру специально близко к работе, но подходящая нашлась как раз в таком месте. И это, конечно, очень удобно», — поделился мужчина.

Стоит отметить, что узнать подробности льготной программы можно на официальном сайте министерства жилищной политики Московской области.

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Сын Ротшильда утратил титул преемника за распущенность и свадьбу с порномоделью
This is money: преемницей финансиста Ротшильда станет его старшая дочь
28 февраля 2024, 09:50

Фото: istock / Bernhard Richter

Наследниками британского финансиста Джейкоба Ротшильда могут стать его старшая дочь Ханна или сын Нэт. Об этом информирует сайт This is money.
Изначально предполагалась, что финансовую империю Ротшильда унаследует единственный сын — 52-летний Нэт Ротшильд. Но отец из-за разногласий отстранил его от этой роли. Причиной этого стала распущенность и вольнодумие.

К 2016 году их отношения настолько ухудшились, что Нэт не пригласил отца на свадьбу, когда женился на бывшей порномодели Лоретте Бейси. По этой причине он лишился титула преемника и не принимал участие в деятельности RIT Capital Partners — инвестиционного фонда Ротшильда с активами на 2 млрд фунтов стерлингов.

Помимо Ханны и Нэта, у Джейкоба Ротшильда было еще двое детей — дочери Бет и Эмили. Но финансист не рассматривал их в качестве его потенциальных преемниц.

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