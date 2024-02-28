В Твери бойцовская собака напала на девочку

Фото: iStick/Milan Krasula
В Заволжском районе Твери бойцовская собака кинулась на ребёнка. У девочки на руках была собака маленького размера. Видео нападения животного появилось в паблике «Осторожно: Тверь».
Как рассказали свидетели, девочка со своей маленькой собачкой шла по тротуару неподалеку от школы №53. Навстречу ей вышел мужчина с собакой бойцовской породы. Проходя мимо него, ребёнок взял своего питомца на руки. Хозяин большого пса хотел его придержать, но животное резко рванулось и тут же набросилось на щенка и его владелицу.
И ребёнок, и маленькая собака получили травмы. На помощь кинулась молодая девушка. Она спросила мужчину, почему его пёс гуляет без намордника, но тот только ухмыльнулся и быстро увёл свою собаку с места происшествия.
После того, как видео появилось в сети, Следственный комитет России по Тверской области и прокуратура начали проверку информации о нападении собаки на ребёнка. Девочке вызвали скорую помощь.Мужчину разыскивают.
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И ребёнок, и маленькая собака получили травмы. На помощь кинулась молодая девушка. Она спросила мужчину, почему его пёс гуляет без намордника, но тот только ухмыльнулся и быстро увёл свою собаку с места происшествия.
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Сергей Калугин