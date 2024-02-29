В Уфе трансляцию послания Путина в кинотеатре сорвала полиция

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В уфимском кинотеатре на большом экране одного из кинотеатров должны были показать прямую трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Но внезапно появилась полиция.
За несколько минут до начала трансляции уфимские полицейские попросили зрителей покинуть зал, не объясняя причину такого решения. По информации журналистов сайта Ufa1.ru, в зале на тот момент было очень мало зрителей. Кроме того, тех, кто пришёл на другие сеансы, попросили сдать свои билеты.
Позднее стало известно, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании кинотеатра, и силовые службы быстро на него отреагировали
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал показ прямого выступления Владимира Путина в 23 кинотеатрах 20 городов по всей стране. Но СМИ отметили, что залы были почти пустыми. Люди предпочли остаться дома и смотреть церемонию по телевизору. Основными зрителями в кинотеатрах были журналисты.
Владимир Путин 29 февраля обратился с gосланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе. В нём президент говорил не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах и тех вопросах, решение которых принципиально важно для уверенного, долгосрочного развития страны.
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Позднее стало известно, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании кинотеатра, и силовые службы быстро на него отреагировали
Владимир Путин 29 февраля обратился с gосланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе. В нём президент говорил не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах и тех вопросах, решение которых принципиально важно для уверенного, долгосрочного развития страны.
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Сергей Калугин