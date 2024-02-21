Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев
Российские моряки, которые оказались на брошенном владельцами рыболовном судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись в РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.
Российских граждан удалось вернуть на родину благодаря содействию Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, пояснили в ведомстве.
Там добавили, что представители обслуживающей судно компании требовали от владельца оплатить расходы на его содержание, отказываясь оформлять морякам документы для въезда и выезда из страны и сдав их паспорта были в местную миграционную службу.
Двое россиян провели на борту траулера Volopas, который плыл под флагом Камеруна, несколько месяцев. Ранее стало известно, что владелец судна перестал выделять средства на его содержание, что привело к долгам перед обслуживающими компаниями и службами порта Мапуту.
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Там добавили, что представители обслуживающей судно компании требовали от владельца оплатить расходы на его содержание, отказываясь оформлять морякам документы для въезда и выезда из страны и сдав их паспорта были в местную миграционную службу.
Двое россиян провели на борту траулера Volopas, который плыл под флагом Камеруна, несколько месяцев. Ранее стало известно, что владелец судна перестал выделять средства на его содержание, что привело к долгам перед обслуживающими компаниями и службами порта Мапуту.
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Ювелина Бернст