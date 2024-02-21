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Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

Застрявшие на борту судна в Мозамбике моряки вернулись в Россию
21 февраля 2024, 23:03
Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

Российские моряки, которые оказались на брошенном владельцами рыболовном судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись в РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.
Российских граждан удалось вернуть на родину благодаря содействию Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, пояснили в ведомстве.

Там добавили, что представители обслуживающей судно компании требовали от владельца оплатить расходы на его содержание, отказываясь оформлять морякам документы для въезда и выезда из страны и сдав их паспорта были в местную миграционную службу.


Двое россиян провели на борту траулера Volopas, который плыл под флагом Камеруна, несколько месяцев. Ранее стало известно, что владелец судна перестал выделять средства на его содержание, что привело к долгам перед обслуживающими компаниями и службами порта Мапуту.

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Путин вместе с Аршавиным и Валиевой открыл первые «Игры будущего»
Президент Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани
21 февраля 2024, 23:21

Фото: сайт Кремля

В Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо». В своей речи он подчеркнул, что эти игры — важный вклад России в мировую спортивную общность и символ свободы от политических влияний.
В президентской ложе на церемонии присутствовали известные российские спортсмены, такие как олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, а также дисквалифицированная фигуристка Камила Валиева.

Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской также присутствовали на мероприятии.

Турнир «Игры будущего» продлится с 21 февраля по 3 марта 2024 года и включает в себя 21 инновационную дисциплину, объединяющую физические и цифровые технологии виртуальной или дополненной реальности. Более 2000 спортсменов из разных стран примут участие в соревнованиях.

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#путин
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Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины
Опрос: Петербуржцы ценят смелость и честность
21 февраля 2024, 22:31

Фото: istockphoto.com/Andrea Migliarini

Опрос издания «Петербургский дневник» показал, что жители Северной столицы ценят в мужчинах такие качества, как мужественность, честность, смелость и преданность.
«Мужественный, сильный. защищает тебя и во всём поддерживает», – приводит «Петербургский дневник» слова одной из опрошенных – ассистентки стоматолога Анны.

А, к примеру, студент Александр отметил такие важные мужские качества, как преданность и готовность защищать.

Отмечается, что опрос был проведён изданием к 21 Февраля.

Ранее другой опрос SimpleWine показал, что 69% респондентов отметили, что положительно относятся к алкогольным подаркам. Отмечалось, что в опросе речь шла о подарках на гендерные праздники – 23 Февраля и 8 Марта.

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#праздники
#общество
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Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте
Вильфанд: вероятность теплого марта в Центральной России крайне мала
21 февраля 2024, 21:09

Фото: iStock/possum1961

Март 2024 года в Центральной России не окажется теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции по вопросам погоды.
Он отметил, что многие россияне с начала марта ждут потепления, однако «в наших широтах» весны в этот месяц ожидать не стоит.

«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала. Все-таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — заявил метеоролог.

При этом метеоролог добавил, что в ближайшие праздничные выходные погода будет теплой, такой же, как и в конце марта.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна, по предварительным прогнозам, наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта.

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#россияне
#метеобюро
#метеоролог
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Акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства
21 февраля 2024, 19:53

Фото: iStock/Zolnierek

Суд постановил обратить акции компании «Рольф» и доли в дочерних предприятиях в доход Российской Федерации, пишет ТАСС.
Московский районный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и распорядился об обращении в доход Российской Федерации акций компании «Рольф» и долей в дочерних предприятиях. Решение огласил председательствующая Наталья Малахова.

Иск, поданный 27 декабря 2021 года, основывается на предположении, что активы были получены противозаконным путем в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, Генеральная прокуратура полагает, что в период депутатства Сергея Петрова с 2007 по 2016 году, доходы группы компаний незаконно выросли и многократно превысили первоначальную капитализацию. По мнению ведомства, Петров скрывал свою причастность к управлению бизнесом с помощью сложной структуры из офшорных компаний, зарегистрированных за рубежом.

В начале 2022 года Химкинский суд Московской области постановил взыскать с Петрова и подконтрольных ему структур, в пользу Российской Федерации, порядка 19 миллиардов рублей, полученных в ходе незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Нынешний иск Генпрокуратуры преследует цель обратить в доход Российской Федерации активы ответственных юрлиц, которые, по мнению истца, являются источниками неправомерного обогащения Петрова, как участника коррупционного сговора. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается примерно в 60 млрд рублей.

На первом заседании по сути иска, которое состоялось, 14 февраля 2023 года, суд отклонил ходатайства ответчиком о смене подсудности и прекращению производства по делу.

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#суд
#автомобили
#прокуратура
#акции
#путин
#активы
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17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна
СК РФ: В Воронеже 17-летняя мать выбросила новорождённого ребёнка из окна
21 февраля 2024, 19:34

Фото: СК РФ

Следователи Воронежа возбудили в отношении 17-летней местной жительницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба СК РФ по Воронежской области.
В ходе следствия выяснилось, что в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года местная жительница находилась в квартире жилого дома в Левобережном районе города Воронежа. После рождения живого доношенного мальчика девушка решила его убить и выбросила младенца из окна четвёртого этажа.

«По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате травмы головы, груди и живота. 20 февраля 2024 года тело новорожденного обнаружено на улице местными жителями, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.

Следователи провели осмотр места происшествия и тела младенца, назначили комплекс необходимых экспертиз. В ближайшее время будет допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи. Обстоятельства данного дела выясняются.

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#происшествия
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#воронеж
#следственный комитет
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В РФ заблокировали 18 тыс. сайтов, принуждающих подростков к преступлениям
21 февраля 2024, 19:09

Фото: iStock/Dejan_Dundjerski

МВД заблокировало порядка 18 тысяч сайтов, которые принуждали подростков к совершению различных преступлений. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«В России было введено ограничение к доступу 18 тыс. интернет-ресурсов, принуждающих подростков к совершению преступлений различного характера», - заявил Колесников.

Он также заявил, что в 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков, благодаря тому, что более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#семьи
#мероприятия
#преступность
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В Тольятти мужчина несколько лет прожил в канализационном колодце
21 февраля 2024, 19:08

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Тольятти мужчина по имени Александр провёл несколько лет в канализационном колодце. Его родные, ошибочно полагавшие, что он трагически погиб более десяти лет назад, давно прекратили поиски родственника, пишет издание «Газета».
В социальных сетях появилась информация о человеке, живущим под землей. Один из тольяттинских блогеров решил пообщаться с отшельником лично и отправился к колодцу.

На месте он выяснил, что Александр не был пьян или агрессивен. Напротив, вежливо общался и не мог вспомнить, сколько времени уже скрывался от зимних холодов в своем необычном убежище.

Публикация блогера в соцсетях взволновала тольяттинцев, а вскоре отозвались и родственники Александра. Узнав об его удивительном возвращении «с того света», они решили забрать мужчину домой. По словам близких, Александр страдал от проблем с психическим здоровьем. Потеряв работу и жилье, он стал скитаться, пока не оказался в канализационном колодце, где нашёл временное пристанище.

В настоящий момент Александр находится на попечении родных, которые обеспечивают ему необходимую заботу и лечение.

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#россия
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В России ведется работа по сокращению преступности среди подростков
Колесник: В России на 15% сократилось число подростков-преступников
21 февраля 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность в 2023 году. Благодаря этому на 15% сократилось число подростков-преступников», - заявил Колесник.

Ранее председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#мероприятия
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Депутат Говырин предложил внедрить госстандарт в бизнес-образовании граждан
21 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
Нынешние бизнес-тренинги и курсы, по его мнению, не являются полноценным образованием. При этом, считает парламентарий, России в нынешней экономической ситуации необходимы грамотные предприниматели.

«Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель», — добавил в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала, как справиться с депрессией после отпуска. Для этого, по её мнению, всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии.

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