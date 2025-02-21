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Жителям Подмосковья рассказали, как часто делать поверку приборов учёта газа

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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Выполнять поверку газового счётчика необходимо раз в 6-10 лет. Она проводится в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Узнать поверочный интервал и заказать услугу можно в личном кабинете клиента Мособлгаза. В случае использования прибора учёта газа с истёкшим сроком поверки оплату за потреблённый газ начислят по нормативу. Обычно это в два – три раза дороже. Современные приборы учёта газа оснащены GSM-модулем и передают показания автоматически. Устройство можно настроить и на автоплатёж», – рассказали в пресс-службе.
В региональном Минчистоты напомнили, что показания приборов учёта газа нужно передавать ежемесячно. Рекомендуемый интервал – с 20 по 28 число каждого месяца.

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«Не стать просто сожителями»: Юлия Савичева рассказала о своём 20-летнем браке
Певица Юлия Савичева поделилась секретами долгого счастливого брака
24 января 2025, 09:08

Александр Аршинов и Юлия Савичева (Фото: соцсети)

Певица Юлия Савичева познакомилась со своим мужем Александром Аршиновым ещё в 16-летнем возрасте (сейчас ей 37). Она считает, что основным залогом сохранения любви и гармонии в долгом браке является постоянное общение друг с другом.
В интервью изданию StarHit артистка не стала скрывать, что у них с супругом нередко случаются разногласия по самым разным поводам. Они далеко не всегда бывают довольны друг другом. Чтобы «погасить» разгорающийся конфликт, она всегда вызывает мужа на разговор. Юлия уверена, что лучше всё высказать, чем таить обиду.

«Порой люди после 20 лет совместной жизни становятся просто сожителями, когда у каждого своя жизнь. Это грустно. И многие ничего не хотят менять и продолжают параллельные жизни», — говорит певица.

Она советует не упустить момент, когда появляется какое-то недовольство, недопонимание, обида, а просто поговорить со своей половинкой и вместе решить все спорные моменты.

«Мы с мужем, когда что-то не устраивает, можем по три часа разговаривать, спорить, выясняя, что нам с этим делать. В споре рождается истина. После таких откровенных разговоров как будто новое дыхание появляется», — делится Савичева собственным опытом.

Она честно признаётся, что за столько лет совместной жизни у них с мужем не раз возникали тяжёлые ситуации, но ей никогда не хотелось подать на развод. Александр — не только её муж, но и помощник, единомышленник, её опора и поддержка. Вместе они всегда справлялись с любыми трудностями.

«Мы с ним смотрим и думаем в одном направлении», — заключила артистка.

Юлия Савичева и Александр Аршинов узаконили свои отношения в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Анна. Сейчас девочка живёт и учится в Португалии под присмотром бабушки и дедушки.

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