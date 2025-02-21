Жителям Подмосковья рассказали, как часто делать поверку приборов учёта газа

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Выполнять поверку газового счётчика необходимо раз в 6-10 лет. Она проводится в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Узнать поверочный интервал и заказать услугу можно в личном кабинете клиента Мособлгаза. В случае использования прибора учёта газа с истёкшим сроком поверки оплату за потреблённый газ начислят по нормативу. Обычно это в два – три раза дороже. Современные приборы учёта газа оснащены GSM-модулем и передают показания автоматически. Устройство можно настроить и на автоплатёж», – рассказали в пресс-службе.В региональном Минчистоты напомнили, что показания приборов учёта газа нужно передавать ежемесячно. Рекомендуемый интервал – с 20 по 28 число каждого месяца.
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Лора Луганская