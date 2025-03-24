Мытищинские хирурги восстановили лицо мужчине, упавшему с электросамоката

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы восстановили лицо пациенту, упавшему с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 56-летний мужчина с множественными травмами головы и тела. Как выяснилось, в него врезался другой самокатчик. Диагностика выявила ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твёрдого нёба. При этом оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи. Из-за тяжести травм мужчина провёл неделю в реанимации. После стабилизации состояния команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию.
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«Операция длилась около 5 часов. Врачи реконструировали сломанные участки костей лицевого скелета титановыми пластинами. Фактически на лице пациента создали титановую маску. Заново выполнить зубопротезирование и скорректировать прикус можно будет примерно через полгода», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение. Слаженная работа врачей позволила полностью восстановить ему речь и мимику, за исключением участка, где на щеке были полностью разорваны мягкие ткани. Поэтому в дальнейшем мужчине потребуется дополнительная микрохирургическая операция.
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Лора Луганская