Аномально тёплая осень изменила поведение животных и птиц Подмосковья
Нынешняя аномально тёплая осень внесла коррективы в жизненный цикл животных, биологические часы которых настроены на сокращение светового дня и похолодание. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
По мнению биологов, для многих особей такие перемены повышают риск не пережить грядущую зиму, особенно если похолодание будет резким.
«Как утверждают специалисты, климатические изменения особенно касаются пернатых и местных лесных обитателей. Так, многие перелётные птицы могут задержаться в Подмосковье до наступления холодов или вообще отказаться от перелёта. Беспокоиться за них не стоит: зима тоже обещает быть теплее обычного, и кормовой базы им хватит», – пояснили в министерстве.Сложнее обстоит дело с мелкими животными, особенно насекомоядными и грызунами. Затянувшиеся тёплые дни снижают их мотивацию заготавливать запасы на зиму и накапливать на период спячки жировые запасы. При резком похолодании они могут уйти в анабиоз до того, как подготовят себе убежище. Но и в этом случае нет повода для волнений, так как сильных морозов не ожидается.
Помимо этого, биологи говорят о долгосрочной тенденции смещения ареалов обитания. Мониторинг, который ведут в Подмосковье, показывает, что ареалы многих видов постепенно смещаются на север. Это обещает много интересных наблюдений.