Аномально тёплая осень изменила поведение животных и птиц Подмосковья

12 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: istockphoto/Smileus

Нынешняя аномально тёплая осень внесла коррективы в жизненный цикл животных, биологические часы которых настроены на сокращение светового дня и похолодание. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





По мнению биологов, для многих особей такие перемены повышают риск не пережить грядущую зиму, особенно если похолодание будет резким.

«Как утверждают специалисты, климатические изменения особенно касаются пернатых и местных лесных обитателей. Так, многие перелётные птицы могут задержаться в Подмосковье до наступления холодов или вообще отказаться от перелёта. Беспокоиться за них не стоит: зима тоже обещает быть теплее обычного, и кормовой базы им хватит», – пояснили в министерстве.