Дуб, берёза или сосна: в Мособллесе дали советы по выбору дров

16 ноября 2026, 15:15

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От правильного выбора дров зависят не только температура в помещении, но и безопасность, долговечность печи или камина. Ключевые параметры для выбора дров – порода дерева и влажность, сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.





Эталон для отопления – дуб. Плотная древесина горит медленно, даёт максимум жара и долго держит угли. Однако дуб требует много времени на сушку и стоит дороже.



Берёза – самый популярный в России выбор. Дерево легко разгорается благодаря берёсте, жарко горит, даёт сильный и ровный жар. Недостаток состоит в том, что берёза содержит дёготь, который при плохой тяге образует сажу в дымоходе.



Ольха и осина считаются «царскими дровами». Ольха почти не дымит и даёт приятный аромат, а осина выжигает сажу из дымохода.



Сосна и ель горят ярко и быстро, они подходят для бани или розжига, но из-за смолы сильно загрязняют трубу. Для постоянного отопления дома их использовать не стоит.

«Влажность – критический фактор: Идеальная влажность дров – 15-20%. Свежесрубленное дерево содержит 50-60% влаги. Такие дрова не горят, а тлеют. Проверить сухость просто: два сухих полена при ударе издают звонкий, а не глухой стук», – рассказали в ведомстве.