Дуб, берёза или сосна: в Мособллесе дали советы по выбору дров
От правильного выбора дров зависят не только температура в помещении, но и безопасность, долговечность печи или камина. Ключевые параметры для выбора дров – порода дерева и влажность, сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
Эталон для отопления – дуб. Плотная древесина горит медленно, даёт максимум жара и долго держит угли. Однако дуб требует много времени на сушку и стоит дороже.
Берёза – самый популярный в России выбор. Дерево легко разгорается благодаря берёсте, жарко горит, даёт сильный и ровный жар. Недостаток состоит в том, что берёза содержит дёготь, который при плохой тяге образует сажу в дымоходе.
Ольха и осина считаются «царскими дровами». Ольха почти не дымит и даёт приятный аромат, а осина выжигает сажу из дымохода.
Сосна и ель горят ярко и быстро, они подходят для бани или розжига, но из-за смолы сильно загрязняют трубу. Для постоянного отопления дома их использовать не стоит.
«Влажность – критический фактор: Идеальная влажность дров – 15-20%. Свежесрубленное дерево содержит 50-60% влаги. Такие дрова не горят, а тлеют. Проверить сухость просто: два сухих полена при ударе издают звонкий, а не глухой стук», – рассказали в ведомстве.Планировать подготовку к холодам и заготовку дров лучше заранее. Заготовка дров в Подмосковье возможна круглый год на специально выделенных делянках, которые имеются не во всех лесничествах. Контроль осуществляют лесничие.
Чтобы получить разрешение, нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений через МФЦ или РПГУ. Для этого понадобится предоставить заявление, паспорт и документ на дом.
При этом готовые колотые дрова можно купить на сайте Мособллеса.