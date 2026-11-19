19 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Федерации джиу-джитсу МО

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа 21 и 22 ноября состоится открытый Фестиваль джиу-джитсу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





Приём заявок продолжается до 20 ноября на сайте соревнований. На фестиваль ждут около 650 спортсменов.



Площадкой состязаний станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Мелодия». На татами выйдут спортсмены разных возрастных категорий – от юных атлетов 8-9 лет до ветеранов старше 35 лет. Цель фестиваля – популяризация джиу-джитсу и формирование региональной сборной.

«Мы создаём пространство, где спортсмены могут расти, тренеры – обмениваться опытом, а зрители – открывать для себя джиу-джитсу во всём его многообразии. Поддержка молодых спортсменов – это инвестиция в будущее региона. Важно вовремя заметить талант и дать ему возможность раскрыться», – отметил президент Федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.