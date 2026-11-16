Глава Пушкинского Красноцветов проверил работу котельной в микрорайоне Арманд

16 ноября 2026, 14:45

Фото: канале М. Красноцветова в MAX

Максим Красноцветов проверил работу котельной №4 в микрорайоне Арманд. Об этом сообщил сам глава городского округа Пушкинский.





Именно там ранее произошёл технический сбой. Между тем котельная играет важнейшую роль в обеспечении теплом и горячей водой около 7000 жителей микрорайона.

«В последние два года на котельной проведена масштабная модернизация. Заменили насосы, теплообменники и основное котловое оборудование. Была внедрена система химической водоподготовки. В конце сентября все испытания оборудования были успешно завершены. Мы чётко понимаем, какие шаги необходимо предпринять для ускорения реакции на подобные технологические сбои и, как следствие, для сокращения времени на ликвидацию подобных аварийных ситуаций», – написал Красноцветов в своём канале в MAX.