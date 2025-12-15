Народную программу «Единой России» в Подмосковье выполнили более чем на 90%
В Московской области выполнение Народной программы «Единой России», составленной из наказов избирателей, уже превысило 90%. Об этом рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.
Брынцалов отметил, что Народная программа позволяет привлекать общество к участию в управлении страной и выполнять наказ президента о том, что в центре всех планов должен быть человек.
«На сегодняшний день в Подмосковье мы более чем на 90% выполнили наказы по Народной программе, сформированной в 2021 году. Это наш приоритет, ведь главная задача партии — повышение качества жизни наших граждан. Мы уже приступили к сбору наказов на предстоящий период. Приоритеты будем определять вместе с жителями», — заявил Игорь Брынцалов.Ранее итоги деятельности партии в федеральном масштабе подвёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что выполнение основного программного документа, с которым партия победила в 2021 году, практически завершено. Кроме того, партийцы провели большую работу по исполнению новых запросов, которые появились в последние годы в связи с рядом событий исторического масштаба.