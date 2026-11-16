Подмосковная теннисистка Рыбалченко взяла золото и серебро первенства Европы
Воспитанница Училища олимпийского резерва №3 Виктория Рыбалченко завоевала две медали на первенстве Европы по настольному теннису среди спортсменов до 14 лет. Турнир прошёл в Турции, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подмосковная спортсменка внесла свой вклад в победу команды, разгромив соперницу с Украины со счётом 3:0. В смешанном парном разряде Рыбалченко вместе с Михаилом Кирилловым завоевала серебро. В финале российский дуэт уступил паре из Испании и Швейцарии – 1:3.
Как отметили в ведомстве, российские спортсмены выступали с национальным флагом, а в честь командной победы звучал гимн страны.
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