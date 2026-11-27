Подмосковный портал госуслуг принял 37 000 заявок на разрешение на земляные работы
На портал госуслуг Московской области с начала года поступило почти 37 000 заявлений о получении разрешения на земляные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
Ордер нужен при проведении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров.
«Документ выдают на определённый срок. При необходимости его можно продлить, а после завершения работ обязательно закрыть. Подать заявление на получение ордера можно онлайн на региональном портале. Услуга доступна по ссылке. Получить её могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица», – рассказали в ведомстве.Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает их и выявит некорректно загруженные файлы. Это поможет исправить ошибку ещё до отправки заявки в ведомство.
Кроме того, подать заявление для получения разрешения на земляные работы можно онлайн в мобильном приложении Добродел.