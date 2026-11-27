27 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На портал госуслуг Московской области с начала года поступило почти 37 000 заявлений о получении разрешения на земляные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.





Ордер нужен при проведении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров.

«Документ выдают на определённый срок. При необходимости его можно продлить, а после завершения работ обязательно закрыть. Подать заявление на получение ордера можно онлайн на региональном портале. Услуга доступна по ссылке. Получить её могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица», – рассказали в ведомстве.