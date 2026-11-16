Подмосковный врач Обухова предупредила об опасности ватных палочек для детей
Многие родители уверены, что для чистоты ушей ребёнка нужно просто прочистить их ватной палочкой. Однако такой «уход» может навредить, предупредила врач-оториноларинголог Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Наталья Обухова.
Дело в том, что ватные палочки проталкивают серу глубже, провоцируя образование пробки. Есть риск повредить нежную кожу слухового прохода или даже барабанную перепонку. К тому же ушная сера – не просто «грязь». Она защищает ухо от бактерий и пыли, и полностью удалять её не нужно.
«Если есть беспокойство по поводу серы, лучше прийти на осмотр. Мы оценим ситуацию и при необходимости аккуратно и безопасно удалим пробку профессиональными методами. А в повседневной гигиене достаточно просто протирать снаружи ушную раковину. При любых признаках дискомфорта – заложенности, снижении слуха, ощущении помехи в ухе – сразу обращайтесь к ЛОРу», – сказала Обухова.Она добавила, что ни в коем случае нельзя использовать для гигиены ушей детей острые предметы, спички, булавки и прочие подобные инструменты, так как это опасно.