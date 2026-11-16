Подмосковный врач Обухова предупредила об опасности ватных палочек для детей

16 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: ДКЦ

Многие родители уверены, что для чистоты ушей ребёнка нужно просто прочистить их ватной палочкой. Однако такой «уход» может навредить, предупредила врач-оториноларинголог Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Наталья Обухова.





Дело в том, что ватные палочки проталкивают серу глубже, провоцируя образование пробки. Есть риск повредить нежную кожу слухового прохода или даже барабанную перепонку. К тому же ушная сера – не просто «грязь». Она защищает ухо от бактерий и пыли, и полностью удалять её не нужно.

«Если есть беспокойство по поводу серы, лучше прийти на осмотр. Мы оценим ситуацию и при необходимости аккуратно и безопасно удалим пробку профессиональными методами. А в повседневной гигиене достаточно просто протирать снаружи ушную раковину. При любых признаках дискомфорта – заложенности, снижении слуха, ощущении помехи в ухе – сразу обращайтесь к ЛОРу», – сказала Обухова.