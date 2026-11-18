18 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Погоня за экономией времени и денег нередко побуждает автолюбителей самостоятельно ремонтировать и обслуживать машины в собственных гаражах. Однако замкнутое пространство с техническими жидкостями, горючими материалами и парами топлива при малейшей неосторожности превращается в зону повышенного риска.





Чтобы уход за транспортом не обернулся трагедией, работники «Мособлпожспаса» призывают жителей Подмосковья соблюдать правила безопасности в гаражных боксах.

Особую бдительность стоит проявлять при обращении с электроинструментом, легковоспламеняющимися жидкостями и при запуске мотора.

«При самостоятельном обслуживании автомобиля нужно заранее убрать из помещения промасленную ветошь и лишние канистры с горючими жидкостями, держать под рукой исправный огнетушитель. Нужно помнить, что в помещениях, предназначенных для стоянки транспорта, правила пожарной безопасности строго запрещают проводить сварочные и другие огневые работы», – подчеркнул начальник караула 246-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Евгений Сафонов.

«Старые или повреждённые кабели, неисправные удлинители и электроинструменты приводят к короткому замыканию и возгоранию. Кроме того, крайне опасно прогревать двигатель в закрытом гараже. Выхлоп содержит смертельно опасный угарный газ, который не имеет цвета и запаха и может за считанные минуты вызвать потерю сознания и удушье. А случайная искра или раскалённые элементы выхлопной системы способны воспламенить скопившиеся в воздухе пары топлива», – отметил спасатель.