Полицейские в Мытищах рассказали школьникам, как противостоять вербовщикам
В Мытищах сотрудники полиции провели для старшеклассников одного из лицеев городского округа акцию «Твой выбор». Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.
Мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и формирование у них навыков безопасного поведения. Начальник МУ МВД России «Мытищинское» рассказал о новых способах вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность.
«Он остановился на схемах, которые злоумышленники используют в интернете. Нередко они предлагают несовершеннолетним совершать поджоги различных объектов, в том числе автозаправочных станций и объектов инфраструктуры. За это мошенники обещают денежное вознаграждение. Как подчеркнул сотрудник полиции, подобные действия рассматриваются как теракт или диверсия. Они влекут за собой серьёзные уголовные последствия, включая лишение свободы даже для несовершеннолетних», ‒ отметили в пресс-службе.
Полицейские показали школьникам тематический фильм о том, как легко попасть под влияние деструктивных идеологий, к каким серьёзным последствиям это приводит.
Инспектор отдела по делам несовершеннолетних выступила с информацией о недопустимости экстремистских и террористических проявлений. Она разъяснила положения закона об уголовной и административной ответственности за распространение идеологий, связанных с терроризмом и экстремизмом.