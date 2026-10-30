Полицейские в Мытищах рассказали школьникам, как противостоять вербовщикам

30 октября 2026, 14:15

оригинал Фото: ГУ МВД России по МО

В Мытищах сотрудники полиции провели для старшеклассников одного из лицеев городского округа акцию «Твой выбор». Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.





Мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и формирование у них навыков безопасного поведения. Начальник МУ МВД России «Мытищинское» рассказал о новых способах вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность.

«Он остановился на схемах, которые злоумышленники используют в интернете. Нередко они предлагают несовершеннолетним совершать поджоги различных объектов, в том числе автозаправочных станций и объектов инфраструктуры. За это мошенники обещают денежное вознаграждение. Как подчеркнул сотрудник полиции, подобные действия рассматриваются как теракт или диверсия. Они влекут за собой серьёзные уголовные последствия, включая лишение свободы даже для несовершеннолетних», ‒ отметили в пресс-службе.