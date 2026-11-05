Президент Путин поздравил подмосковного стрелка Аристархова с титулом чемпиона мира
Владимир Путин поздравил стрелка из Подмосковья Антона Аристархова с победой на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников и стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в поздравлении.Глава государства пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.
Ранее сообщалось, что Аристархов впервые в карьере завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе. В столице Катара Дохе он одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, набрав 561 очко.