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Президент Путин поздравил подмосковного стрелка Аристархова с титулом чемпиона мира

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Владимир Путин поздравил стрелка из Подмосковья Антона Аристархова с победой на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников и стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что Аристархов впервые в карьере завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе. В столице Катара Дохе он одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, набрав 561 очко.
Лора Луганская

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