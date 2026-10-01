Рузский регоператор вывез за неделю более 220 тысяч кубометров отходов

01 октября 2026, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 221,4 тыс. кубометров мусора вывез Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В зону обслуживания Рузского регоператора входят 13 городских и муниципальных округов региона: Одинцовский, Восход, Власиха, Шаховская, Рузский, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истра и Волоколамский.





«Больше всего мусора за неделю вывезли в Одинцовском округе — 66,9 тыс. кубометров. Второе место по этому показателю занял Красногорск, откуда вывезли 45,9 тыс. кубометров отходов. На третье место вышел округ Истра: там увезли 34,1 тыс. кубометров мусора. Четвёртое место занял Рузский округ (14,6 тыс. кубометров), а замыкает топ-5 Можайский округ (12,2 тыс. кубометров)», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: медиасток.рф

«Сегодня в Подмосковье каждый неплательщик перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами является обязательной мерой. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с отходами. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет жителям порядок оплаты, даёт рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — сказал Даниленко.