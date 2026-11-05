В Черноголовке по просьбам жителей обновили общественную территорию

05 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Черноголовка

В Черноголовке открыли обновлённый сквер на улице Центральной. Там появилось комфортное пространство для прогулок, отдыха и семейного досуга, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Преобразить территорию удалось благодаря участию в губернаторской программе «Формирование комфортной городской среды». Проект получил поддержку жителей в ходе голосования.



Теперь горожанам доступны удобные пешеходные дорожки, современная детская игровая площадка, комфортные зоны отдыха. Озеленённые участки гармонично дополняют природный ландшафт.

«Рада, что спустя долгое время нам удалось привести эту территорию в порядок. Было особенно важно сохранить естественный рельеф. Уверена, что совместно с администрацией городского округа и ВРИП главы Черноголовки Алексеем Пироговым мы активно продолжим участвовать в государственных программах благоустройства, создавая новые общественные пространства с учётом пожеланий жителей», – сказала председатель Совета депутатов городского округа Черноголовка Светлана Моргачёва.