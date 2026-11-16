В Малой Ильинке стартовали пуски газа по программе социальной газификации

16 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза выполнили продувку газовых сетей и пусконаладку газорегуляторного пункта в егорьевской деревне Малая Ильинка. Газ пришёл в первый дом населённого пункта, сообщили в пресс-службе ведомства.





Первым абонентом стал житель Малой Ильинки, ветеран боевых действий Михаил Анатольевич. Заявку на льготную газификацию он подал в июле.

«Домовладение топилось электричеством, и зимой выходило накладно. Газа во всей деревне очень ждали. В рамках президентского проекта газопровод к земельному участку Михаила Мособлгаз подвёл бесплатно. Стоимость работ по газификации внутри границ участка компенсировала льгота. Меры дополнительной поддержки возместили и стоимость газового оборудования», – рассказали в пресс-службе.