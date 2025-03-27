В парке им. Гагарина установили селфиматы с моментальной печатью фото

Видео: пресс-служба м.о. Шатура
На территории городского парка им. Гагарина установлены несколько селфиматов — устройств для моментальной печати фотографий. Получить снимок может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
«Мы заключили договор на предоставление в аренду двух участков под селфиматы. Уверены, что фотобудки будут пользоваться спросом среди наших гостей. Ведь сейчас люди часто фотографируются на телефон, но редко кто распечатывает фотоснимки. А тут можно сразу получить фотокарточку, чтобы затем вставить ее в красивую рамочку», — сообщили представители объединенной дирекции парков м.о. Шатура.
Аппараты размещены в живописных зонах парка рядом с пешеходными дорожками. Бумажные снимки могут стать необычным и запоминающимся сувениром для молодежи, привыкшей к цифровым форматам, а также для туристов и гостей города.
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