В Подмосковье растёт эффективность племенного молочного животноводства

28 октября 2025, 09:34

оригинал Фото: istockphoto / Smederevac

В Подмосковье активно развивается племенное молочное животноводство, играющее ключевую роль в повышении продуктивности отрасли. В регионе действуют 32 племенные организации, включая 12 племенных заводов, работа которых способствует увеличению надоев и улучшению качества продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Средний надой в племенных хозяйствах достигает 10 тысяч килограммов молока на корову в год — выше среднего показателя по региону. Среди крупнейших предприятий — племзаводы «Барыбино», «Наро-Осановский», «Агрофирма Сосновка», «Пойма» (филиал ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса) и «Емельяновка».



«Агрофирма Сосновка» уже в третий раз подтвердила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. На предприятии содержится более 6,5 тысяч голов КРС, из которых 2,5 тысячи составляют дойное стадо. Ежедневный объем производства — свыше 75 тонн молока.



Совместно с АО «Емельяновка» агрофирма входит в число лидеров племенной работы региона. Ежегодно предприятия реализуют на рынок до 550 племенных нетелей, внося вклад в улучшение генетического потенциала молочного животноводства России.

