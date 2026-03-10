Достижения.рф

В Подмосковье спасатели поймали сбежавшего из вольера оленя

В поселке Удельная местные жители заметили на улицах бегающего оленя и обратились за помощью к специалистам. На место прибыли сотрудники Раменской службы спасения и представители Комитета лесного хозяйства Московской области.



Выяснилось, что животное не дикое — олень содержится в одном из расположенных поблизости природных вольеров и смог покинуть территорию. Чтобы безопасно поймать животное и не причинить ему вреда, спасатели применили снотворное. После этого оленя аккуратно погрузили и перевезли обратно.

Операция прошла без осложнений. Сейчас животное находится в своем вольере под наблюдением специалистов и чувствует себя нормально.

