В Подмосковье спасатели поймали сбежавшего из вольера оленя

10 марта 2026, 18:33

Фото: iStock/JellisV

В поселке Удельная местные жители заметили на улицах бегающего оленя и обратились за помощью к специалистам. На место прибыли сотрудники Раменской службы спасения и представители Комитета лесного хозяйства Московской области.





Выяснилось, что животное не дикое — олень содержится в одном из расположенных поблизости природных вольеров и смог покинуть территорию. Чтобы безопасно поймать животное и не причинить ему вреда, спасатели применили снотворное. После этого оленя аккуратно погрузили и перевезли обратно.



Операция прошла без осложнений. Сейчас животное находится в своем вольере под наблюдением специалистов и чувствует себя нормально.

